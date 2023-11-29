Главный производитель макарон на Алтае заявил о нехватке сырья и едоков

В Алтайском крае назревает дефицит твердой пшеницы, предназначенной для производства макарон. Спрос на нее высокий, как и цена, которая за полгода подскочила почти в два раза. Общее производство макаронных изделий в Алтайском крае снижается.

О чем говорит производитель

О проблемах рынка на прошлой неделе рассказала Ольга Карюкина, заместитель директора "Поспелихинской макаронной фабрики", выпускающей продукцию под маркой Granmulino.

По ее словам, основная проблема нынешнего года связана с дефицитом и низким качеством пшеницы твердых сортов.

"Мы производим товар массового спроса. Для нас важны две вещи - сырьевая база и стабильный спрос. Алтайский край в этом году находится в сложных условиях по цене зерна на внутреннем рынке. Сельзпроизводители, как и два года назад, пользуются ситуацией. Если в августе цена на твердую пшеницу была в районе 16 тыс. рублей за тонну, то сейчас есть запросы в 28-30 тыс. рублей за тонну", - рассказала Ольга Карюкина.

Новая фасовочная линия на макаронной фабрике. altapress.ru

По ее словам, в настоящий момент макаронная фабрика работает еще на прошлогоднем урожае. "Но все равно понимаем, какая нас ожидает ценовая политика", - отмечает эксперт.

Что происходит в России

Твердая пшеница в нынешнем году действительно вновь на слуху. Из-за возникшего дефицита федеральный Минсельхоз даже предложил с 1 декабря 2023 года до 31 мая 2024-го ввести временный запрет на экспорт.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные аналитического центра «Русагротранса», в октябре Россия поставила на мировой рынок 5 млн тонн твердой пшеницы, превысив рекорд октября 2022 года (4,88 млн тонн).

Производство макарон в Поспелихе. Олег Богданов

Более того, за первые четыре месяца сезона-2023/24 экспорт пшеницы превысил 20 млн тонн, что на четверть больше аналогичного периода 2022/23.

Годовой урожай этой культуры, по данным Минсельхоза, составляет 700-800 тыс. тонн, основными производителями являются Алтайский край (до 80%) и Оренбургская, Челябинская, Омская, Саратовская, Самарская и Волгоградская области.

Какие еще есть проблемы

Ольга Карюкина рассказывает: помимо нехватки сырья в 2023 году были проблемы и с логистикой. "Узким горлышком" стало квотирование перевозок на Дальний Восток железнодорожным транспортом.

Новая производственная линия на макаронной фабрике. altapress.ru

В списке приоритетных направлений пищевики оказались далеко не на первом месте.

Ольга Карюкина,

заместитель директора "Поспелихинской макаронной фабрики":

Стоимость логистики остается высокой. В этом году вообще невозможно работать. Заказать вагоны и отправить груз на Дальний Восток - это целая история. Ждем и просим, чтобы нас поставили в очередь. У нас по 10-12 дней не забирали вагоны, которые уже стояли на путях. Они зависали как между небом и землей.

Эксперт также говорит о том, что количество потребителей восточной части страны, где они шире представлены, ежегодно снижается. На Дальнем Востоке, по ее оценке, проживают около 17-18 млн человек. "Этого не достаточно, чтобы наш продукт имел стабильный сбыт", - считает Карюкина.