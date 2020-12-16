Главный справедливоросс призвал власти срочно провести новогодние выплаты

Для осуществления выплат у властей есть все данные о пенсионерах, инвалидах и семьях с детьми, отметил депутат Госдумы.

«Я еще раз призываю правительство оперативно решить вопрос о единовременной новогодней выплате для разных категорий малоимущих россиян. Времени осталось совсем немного, но оно есть», — цитирует Миронова «Экономика сегодня».

Парламентарий пояснил, что правительство не сможет сразу сдерживать цены на продовольственные продукты. Цены стремительно растут, а доходы граждан продолжают снижаться.

Кроме того, по подсчетам экспертов, праздничный стол на этот Новый год обойдется россиянам почти в шесть тысяч рублей. Плюс затраты на подарки, пишет News.ru. Поэтому единовременная выплата окажется крайне актуальной.

Ранее Сергей Миронов выступил с идеей создания в России совета по ценам, который будет являться постоянно действующим совещательным органом.