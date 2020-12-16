Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
16 декабря -11°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Экономика

Главный справедливоросс призвал власти срочно провести новогодние выплаты

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов призвал правительство РФ провести новогодние выплаты малоимущим гражданам.

Сергей Миронов.
Сергей Миронов.
kremlin.ru

Для осуществления выплат у властей есть все данные о пенсионерах, инвалидах и семьях с детьми, отметил депутат Госдумы.

«Я еще раз призываю правительство оперативно решить вопрос о единовременной новогодней выплате для разных категорий малоимущих россиян. Времени осталось совсем немного, но оно есть», — цитирует Миронова «Экономика сегодня».

Парламентарий пояснил, что правительство не сможет сразу сдерживать цены на продовольственные продукты. Цены стремительно растут, а доходы граждан продолжают снижаться.

Кроме того, по подсчетам экспертов, праздничный стол на этот Новый год обойдется россиянам почти в шесть тысяч рублей. Плюс затраты на подарки, пишет News.ru. Поэтому единовременная выплата окажется крайне актуальной.

Ранее Сергей Миронов выступил с идеей создания в России совета по ценам, который будет являться постоянно действующим совещательным органом.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость