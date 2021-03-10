Пандемический 2020 год для многих стал временем серьезных вызовов и поставил вопрос о том, как дальше существовать в новой реальности. Одним из тех, кто оказался готов к трансформации, стал Сбербанк, который выступил в том числе и проводником для мер господдержки. Об итогах 2020 года, развитии Сбера и расширении его экосистемы в интервью altapress.ru рассказал управляющий Алтайским отделением ПАО Сбербанк Антон Милютин.

Готовность к внешним вызовам

— Антон Юрьевич, в прошлом году всем пришлось столкнуться с трудностями, связанными с пандемией коронавируса. Как Алтайский Сбер пережил прошлый год? Чего удалось достичь?

— Да, год на самом деле был непростым, но наша команда смогла выполнить все задачи, которые стояли перед отделением. Кредитный портфель и в корпоративном, и в розничном сегменте вырос. Пассивы юрлиц и депозитная база частных клиентов тоже показали рост. А это в сложившихся условиях очень важно, потому что за каждой сухой цифрой статистики стоит чей-то бизнес, рабочие места, зарплаты для очень многих людей.

Если говорить о розничном сегменте, конечно, драйвером роста выступила ипотека. Мы выдали более 14 тысяч кредитов на общую сумму свыше 22 миллиардов рублей. Это очень много: сумма выданных ипотечных кредитов в 2020 году выросла почти в 1,8 раза по сравнению с 2019-м, а их количество — более чем в 1,5 раза. Серьезную роль в этом сыграла программа льготной ипотеки под 6,5% годовых — таких кредитов выдано более 2,7 тысячи на общую сумму, превышающую 5 миллиардов рублей.

В корпоративном сегменте одним из самых важных направлений работы стали госпрограммы кредитования бизнеса. По итогам года мы заключили с предпринимателями и компаниями региона более 2,6 тысячи договоров на общую сумму 4,2 миллиарда рублей по программе кредитования по ставке 2%. Было одобрено почти 300 заявок на 700 миллионов рублей по программе кредитования на заработную плату под 0%. Одновременно с этим шла реструктуризация кредитов как частных, так и корпоративных клиентов, так что нагрузка на наших кредитных специалистов возросла многократно.

Кредитование — это, конечно, очень важное, но далеко не единственное направление нашей работы. Ключевым для развития является увеличение количества клиентов — как физических лиц, которые получают заработную плату на карту банка, так и представителей бизнеса, доверяющих нам обслуживание своего дела. И в том, и другом направлении мы фиксируем прирост активных клиентов. Статус клиента банка повышает комфорт и удобство обслуживания и расширяет доступ к продуктовой линейке.

К примеру, многие корпоративные клиенты, находящиеся на обслуживании в банке, в 2020 году получили предодобренные предложения по кредитованию, а значит, могли оперативно, без лишних затрат времени и сил на предоставление документов решить свои бизнес-задачи. Частные клиенты в зарплатном проекте получают не только доступ ко всей линейке продуктов нашей экосистемы, но и персональные условия обслуживания и упрощенный процесс получения услуг.

— Как вы считаете, прошедший год оказался сложнее предыдущих или новые форматы работы, напротив, дали импульс для дальнейшего развития?

— Мы и до пандемии активно развивали свои удаленные сервисы, и 2020 год подтвердил правильность выбранной стратегии развития. Сегодня и корпоративным, и частным клиентам Сбера большинство операций доступно удаленно. На днях нашему приложению «СберБанк Онлайн» исполнилось уже 10 лет. Оно постоянно обновляется и дорабатывается — сегодня можно уже не просто переводить деньги, но и получать кредиты, оформлять страховки, пополнять брокерские счета… и все — без визита в банк! При этом наша филиальная сеть продолжает работать с клиентами, которые по тем или иным причинам предпочитают обращаться за услугами банка лично. Мы смогли расширить функционал своей филиальной сети, и теперь в каждом нашем офисе, а их на сегодня в крае более 470, есть возможность получения практически всего перечня услуг, предлагаемых банком.

Для экосистемы Сбера 2020 год по ряду направлений был прорывным. Один из самых ярких примеров — компания «СберМаркет», которая занимается доставкой продуктов из основных гипермаркетов. Сервис в нашем регионе был запущен в апреле 2020 года, и сейчас компания работает в Барнауле, Бийске и Горно-Алтайске. И мы видим устойчивый нарастающий спрос на ее услуги, ведь она позволяет нашим клиентам сберечь самый ценный и невозобновляемый ресурс — время.

Впереди в нашем регионе — запуск сервиса по доставке лекарств «Сбер Еаптека», расширение возможностей компании «СберЛогистика», которая занимается доставкой посылок, и многое другое.

Год, безусловно, многих проверил на прочность, в том числе и нашу команду. Никто и представить себе не мог в начале года, какой объем кредитов предстоит рефинансировать, сколько заявок на кредитование с господдержкой нужно будет отработать. Кредитные специалисты только что не ночевали в офисах! Отдельной благодарности заслуживают сотрудники наших отделений, которые обеспечивали бесперебойное обслуживание клиентов в очень непростых условиях.

— Что из реализованного Сбербанком на Алтае за последнее время вы считаете наиболее приоритетным?

— Если говорить о традиционном банкинге, то важным этапом в 2019—2020 годах стала перезагрузка рынка жилой стройки. Переход на проектное финансирование и счета эскроу стал серьезным вызовом как для нашей команды, так и для строительного сообщества. На мой взгляд, работа была проведена успешно. Мы выстроили конструктивный партнерский диалог с основными участниками рынка жилищного строительства, наладили процессы взаимодействия и вносим свой вклад в развитие данного сектора. Сегодня для всех уже очевидно, что перезагрузка состоялась.

— Вы, кстати, уже отметили, что в 2020 году существенно вырос спрос на ипотечное кредитование. Как организация работала на этом поприще?

— Действительно, 2020 год характеризовался резко выросшей популярностью жилищных кредитов. Во втором полугодии объемы выдаваемой нами ипотеки были вдвое выше, чем в аналогичном периоде предыдущего года.

Причин тому несколько: снижение доходности по депозитам, реализация программы государственной поддержки и общий тренд на снижение процентных ставок по кредитам, а также индивидуальные предложения от банков и застройщиков. В результате многие семьи, которые не готовы были ранее рассматривать ипотеку по ставке 10−11%, решились взять ипотечный кредит под 6,5% и даже ниже.

Это выразилось в возросшем спросе. Для нас отдельной задачей стало удовлетворить его с учетом всех имевшихся ограничений на очное взаимодействие с клиентами. И здесь большим помощником выступает вся линейка сервисов «ДомКлик», которая действительно позволяет совершить практически всю сделку удаленно, начиная с подбора объекта недвижимости и заканчивая государственной регистрацией сделки.

Расширение компетенций и принцип равных возможностей

— Достичь таких результатов и произвести подобные изменения, действительно, под силу только сильной команде. Антон Юрьевич, вы — представитель поколения молодых управленцев. Как добиться карьерного роста в таком молодом возрасте? В чем секрет?

— Сейчас пошучу, но, оглядываясь на тех ребят, которые растут в системе Сбера параллельно со мной, я перестаю себя чувствовать таким уж молодым. Дело в том, что скорость преобразований растет, и так же быстро растут новые поколения управленцев, актуальных для реализации новых задач.

Я работаю в Сбербанке с 2004 года. И обязательным условием для карьерного развития, как показывает мой собственный опыт, является готовность работать на разных участках и разных территориях, постоянное расширение компетенций и зоны ответственности.

— То есть это можно назвать формулой успеха внутри системы Сбера?

— Именно так. Необходимо не бояться менять направления работы и быть готовым к переменам. Система развития персонала, реализованная в Сбере — с внутренними оценками, повышением квалификации, переподготовкой, — оказывает большое влияние на то, чтобы и топ-менеджмент, и рядовые сотрудники банка всегда были готовы решать неординарные задачи.

— С учетом того, что в системе Сбера работают сотни тысяч людей, как вы считаете, в кадровой политике необходимо отталкиваться от принципов равных возможностей или высококлассные руководители и менеджеры — это скорее штучный товар?

— Я бы не стал противопоставлять — правдивы оба тезиса. Условно говоря, тот самый «штучный товар» не сможет проявить свои таланты, если у него не будет такой возможности. Я уверен в том, что принцип равных возможностей не может быть реализован без личной инициативы.

У нас очень много талантливых ребят, которые растут и развиваются на различных участках работы в банке. Сейчас практически каждый сотрудник может заявиться на позицию управляющего головным отделением. Если ты на нее заявился и отвечаешь критериям отбора, то, соответственно, получаешь возможность участвовать в оценочных процедурах, по итогам которых попадаешь в перечень соискателей, которым может быть предложена та или иная позиция.

Так что Сбер сегодня можно с уверенностью назвать кузницей квалифицированных кадров. Проработав в нашей системе, люди приобретают компетенции, которые они могут применить для самореализации в других областях.

Специальный вопрос

— С вашей точки зрения, сегодня Алтайский край является привлекательной территорией для комфортной жизни? Что необходимо нашему региону, чтобы стать комфортным и привлекательным для людей?

— Алтай — прекрасное место, это моя родина. Поэтому развитие Алтая для меня имеет важное значение, и я очень горжусь тем, что работаю здесь.

С точки зрения природных и рекреационных ресурсов наш регион, безусловно, привлекателен. Но также очень важно, особенно для молодежи, наличие условий для развития, самореализации и четкое понимание перспектив, чего откровенно не хватает.

Именно поэтому в условиях растущей открытости мира, повышения мобильности населения и активно меняющего уклада жизни нужно создавать в регионе точки притяжения для привлечения и сохранения квалифицированных специалистов, обеспечивать комфортные условия для жизни населения и благоприятные условия для развития бизнеса.