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Главное — правильно смешать ингредиенты. Как барнаульский завод рассчитывает потеснить конкурентов из Китая и Индии

Команда «Барнаульского завода автоформованных термостойких изделий» уже несколько лет переосмысливает принципы и методы работы этого старого, построенного еще в советское время предприятия. Это не промышленная революция на отдельно взятом заводе, а путь постепенных, но важных улучшений, результатами которых становится качество продукции, рост производительности труда и эффективные продажи. О том, что было сделано на этом пути в 2019 году, рассказал идейный вдохновитель перемен — гендиректор завода Артем Шамков.

Артем Шамков.
Артем Шамков.
Дмитрий Лямзин.

Грузовики, автобусы, трамваи…

— Артем Юрьевич, в прошлом году «Барнаульский завод АТИ» открыл новый цех производства тормозных колодок для грузового транспорта по безасбестовой технологии. Как вы оцениваете результаты первого года?

— Все оборудование, введенное в эксплуатацию, работает. После проведения заводскими маркетологами тщательного исследования рынка мы пришли к выводу: уже сейчас нужно начать запуск второй очереди, медлить нельзя. Хотя изначально вторая очередь стояла в планах на 2020 год. Поэтому мы докупили и смонтировали новое оборудование, а в январе — начале февраля планируем запуск еще трех прессов горячего формования.

В целом в этом году работа цеха была направлена не столько на увеличение объема выпуска, сколько на расширение продуктовой линейки. С момента запуска цех стал производить порядка 15 принципиально новых изделий — выпускаем новинки каждые полтора месяца. На полную мощность планируем вывести цех к концу 2020 года.

Барнаульский завод автоформованных термостойких изделий.
Барнаульский завод автоформованных термостойких изделий.
Дмитрий Лямзин.
Барнаульский завод автоформованных термостойких изделий.
Барнаульский завод автоформованных термостойких изделий.
Дмитрий Лямзин.
Барнаульский завод автоформованных термостойких изделий.
Барнаульский завод автоформованных термостойких изделий.
Дмитрий Лямзин.

— Как воспринял ваши новые безасбестовые колодки рынок?

— Уже около полугода колодки «Барнаульского завода АТИ» проходят испытания в логистических компаниях, на автобусах «Мострансавто». Мы освоили всю линейку тормозных колодок для всех типов трамваев с дисковой тормозной системой — даже новейших, в России и странах СНГ.

У всех крупных дилеров грузовой техники иностранного производства, логистических компаний налажены контакты с поставщиками из Индии, Китая и Турции. Конкурировать с ними мы можем и ценой, и качеством.

Самое главное в нашем деле — правильно смешать ингредиенты: от их пропорций зависят все тормозные качества колодки. У нас есть все — лаборатория, испытательные участки. Объективно не хватало опыта. Поэтому мы привлекли зарубежных консультантов с мировым именем. И наша молодая команда специалистов-химиков с огромным желанием их опыт перенимает.

Результат мы видим: наша продукция готова конкурировать по качеству с европейскими производителями. Мы намерены получить европейский сертификат и для этого заключили договор с сертификационной компанией из Испании на проведение испытаний наших тормозных колодок.

— Правильно ли я понимаю, что после получения сертификата у вас будет европейское качество и российская цена, а у китайцев — российская цена и китайское качество?

— Да. Одной из основных задач завода я вижу выход с нашей продукцией на европейские рынки, будем делать это параллельно с освоением российского. У нас сильная команда сбытовиков.

Безасбестовые колодки.
Безасбестовые колодки.
Дмитрий Лямзин.

Требовательные заказчики

— Какое направление в 2019 году развивалось наиболее динамично?

— Производство спирально-навитых прокладок. Это направление мы запустили в начале 2018 года и сейчас освоили всю линейку, востребованную рынком. Используют эту продукцию в основном в нефтегазовой отрасли — там же, где и фланцевые прокладки из паронита, которые мы тоже производим.

Однако крупные предприятия отрасли активно переходят от паронитовых прокладок на спирально-навитые. Они более качественные и долговечные за счет использования графитовой фольги. Сегодня ее везут главным образом из Китая. Мы хотели бы делать ее сами и занимаемся разработкой и запуском оборудования по ее производству. Для этого плотно работаем с научно-исследовательскими институтами.

— Газовики и нефтяники — денежные заказчики.

— И очень требовательные. Для того чтобы стать надежным поставщиком предприятий нефтегазовой отрасли, надо пройти внутреннюю сертификацию. Для этого они отправляют на завод своих специалистов, проводят аудит нашего производства, качества и так далее.

Барнаульский завод автоформованных термостойких изделий.
Барнаульский завод автоформованных термостойких изделий.
Дмитрий Лямзин.

Знаковое приобретение

— Любому предприятию, чтобы успеть за рынком, нужно постоянное развитие. Назовите важнейшие решения 2019 года, связанные с развитием.

— Решение о строительстве второй очереди нового цеха и об открытии двух новых производств: графитовой фольги и безасбестового паронита. Графитовую фольгу планируем начать производить в конце следующего года, а цех безасбестового паронита откроем будущим летом.

Кроме этого, в 2020 году будем развивать испытательный участок. Мы запустили в работу новый динамометрический стенд. Это самое дорогое оборудование, которое покупал завод за всю историю существования: оно обошлось нам в 90 млн рублей. И это приобретение для нас знаковое. В отличие от первого стенда, установленного в 2014 году и способного имитировать нагрузку на ось в 3,5 тонны, этот может давать нагрузку до 30 тонн.

— Что это даст заводу?

— Возможность испытывать в реальных условиях все тормозные изделия для железнодорожного и грузового транспорта. В России есть только два сертифицированных динамометрических стенда, на которых можно было испытывать колодки для железнодорожного транспорта.

Они постоянно заняты, у них длинная очередь. Из-за этого на то, чтобы поставить на производство новую колодку, требовалось в лучшем случае три года. Сегодня же мы сами можем проводить испытания, и это очень ускоряет процесс выведения на рынок новых изделий. Наша задача — сертифицировать этот стенд в России и полностью освоить все его возможности.

Барнаульский завод автоформованных термостойких изделий.
Барнаульский завод автоформованных термостойких изделий.
Дмитрий Лямзин.

Вместе к успеху

— Сейчас в стране сделан акцент на производительности труда — это то, в чем многие российские предприятия сильно отстают. Как вы относитесь к этому общегосударственному тренду?

— Производительность труда — один из основных показателей эффективности предприятия. И программа, инициированная правительством России в рамках реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», — это мощнейшая поддержка для производственников, я обеими руками ее поддерживаю и очень рад, что Алтайский край в ней участвует.

В этом году было четыре волны подготовки, в каждой — по три предприятия. «Барнаульскому заводу АТИ» удалось попасть в четвертую волну. В декабре к нам приедет команда из Федерального центра компетенций, вместе с которой мы начнем внедрять в одном из цехов технологию бережливого производства.

— Вы тоже член этой команды?

— Безусловно, это командная работа. Но от желания, понимания и полного погружения первого лица зависит реализация и успех такого глобального проекта на предприятии. Я прошел обучение на Ковровском механическом заводе, где собирали директоров и главных инженеров со всей страны.

На нашем предприятии мы определили технологический процесс, на котором будем внедрять бережливое производство. Собрана рабочая группа, которая этим займется. Я очень воодушевлен и уверен, что вместе мы достигнем успеха.

Барнаульский завод автоформованных термостойких изделий.
Барнаульский завод автоформованных термостойких изделий.
Дмитрий Лямзин.

Социальные инвестиции

— Сейчас крупные компании уделяют внимание социальным инвестициям, вкладываются в условия труда. Есть ли такие программы на вашем заводе?

— У нас действуют социальные программы, и в частности программа улучшения условий труда. Мы хотим многое сделать в этом направлении и будем это делать.

Сейчас занимаемся ремонтом спортзала — с советского времени им почти не занимались. Хочу, чтобы сотрудники завода к Новому году получили новый, хорошо отремонтированный зал с беговыми дорожками, тренажерами, помещением для рукопашного боя и для занятий фитнесом.

— В этих вложениях есть какая-то коммерческая логика?

— Моя задача — сделать максимально комфортными условия труда для сотрудников нашего предприятия и создать благоприятный климат в коллективе. Люди должны идти на работу с удовольствием и гордиться тем, что они работают на «Барнаульском заводе АТИ».

Средняя зарплата, руб.
  • 2019 год — 31 583
  • 2016 год — 24 838
Объем реализации, млрд руб.
  • 2019 год — 1,6
  • 2016 год — 1,24
Численность персонала
  • 2019 год — 759
  • 2016 год — 636

Факты из жизни БзАТИ

  • Завод получил диплом лучшего промышленного предприятия Алтайского края по итогам работы в 2018 году.
  • Артем Шамков удостоен диплома директора года — 2018.
  • Завод выступил генеральным спонсором Кубка чемпионов (соревнования по гребле на байдарках и каноэ), прошедшего в сентябре 2018 года.
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