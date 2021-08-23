Сотни рабочих мест, а также огромное количество товаров и услуг, сосредоточенных на одной площадке — все это то, чем живет экономический кластер в лице АО «Торгово-производственный комплекс Алтайского края». О том, как предприятие прошло сложный для всех период пандемии коронавруса, altapress.ru рассказал руководитель компании Иван Куц.

Говоря о том, как предприятию удалось пережить 2020 год, Иван Васильевич подчеркивает: «Пожалуй, главное наше достижение заключается в том, что разгар пандемии мы прошли практически без потерь. Не секрет, что пандемия COVID-19 многих лишила возможностей для развития. Мы сумели сохранить свое штатное расписание. К слову, штат непосредственно нашего предприятия — около 100 человек. У нас никто не был сокращен или уволен».

По словам Ивана Куца, «Торгово-производственный комплекс Алтайского края» сумел в очень непростых условиях сохранить процент заполняемости торговых площадей на предприятии.

Иван Куц,

руководитель АО «Торгово-производственный комплекс Алтайского края»:

— Мы создали комфортные условия, чтобы предприниматели не ушли от нас. Для кого-то было предусмотрено полное отсутствие аренды, для кого-то мы применили понижающие коэффициенты.

Говоря об уроне, который нанесла рынку эпидемия коронавируса, собеседник прямо говорит: «Это было несравнимо ни с чем. Это был мощнейший удар, которого не было ни во время кризиса 2008−2009 годов, ни в 2014 году. Но нам удалось не допустить необратимых последствий, несмотря на то, что мы получили проблемы с точки зрения спроса и лишились возможности сделать накопления, необходимые для развития предприятия».

Торгово-производственный комплекс Алтайского края. barnaul.org.

Также Иван Куц добавляет, что рыночная ситуация еще не вернулась на привычные рельсы.

— Только сейчас мы фиксируем возврат по стабилизации экономических процессов, которые ощущали в 2019 году. Но мы выжили, и это очень важно, — говорит собеседник.

Говоря о задачах на ближайшую перспективу, руководитель предприятия в качестве главного приоритета называет создание максимально комфортных условий для бизнеса, который присутствует на площадках «Торгово-производственного комплекса Алтайского края».

Иван Куц,

руководитель АО «Торгово-производственный комплекс Алтайского края»:

— Сегодня на нашем предприятии помимо сотни человек, которые работают в штате, трудятся около 600 субъектов малого и среднего бизнеса, где трудоустроено порядка 1300 человек. То есть речь идет об огромном количестве людей. Поэтому в качестве основной задачи мы видим создание таких условий, при которых бизнес сможет комфортно работать и развиваться, реализовывать товары и услуги, нарабатывать оборотные средства и предлагать населению конкурентные цены. Именно в этом сосредоточен потенциал для развития и роста нашего предприятия.

Фрукты. СС0

Важно отметить, что АО «Торгово-производственный комплекс Алтайского края» тесно взаимодействует с органами власти по вопросам организации торговой деятельности, а также с налоговыми органами в части легализации бизнеса и перехода на онлайн-кассы.Городские власти, в свою очередь, понимают, какой потенциал имеет сегодня предприятие, которое включает в себя розничный специализированный рынок и универсальную постоянно действующую ярмарку «Ярмарка на Космонавтов».

Администрация комплекса ежегодно инвестирует в обустройство торговых площадей и инфраструктуру комплекса, а также предоставляет садоводам на бесплатной основе торговые места для реализации продукции с приусадебных участков.

Общая площадь для сдачи в аренду составляет около 53,5 тыс квадратных метров.

Торгово-производственный комплекс Алтайского края. barnaul.org.

В конце июля текущего года Иван Куц обсудил вопросы развития АО «Торгово-производственный комплекс Алтайского края» в рамках рабочей встречи с заместителем главы администрации Барнаула по экономической политике Сергеем Рябчуном и председателем городского комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда Натальей Кротовой.

Материал подготовлен при поддержке комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула в рамках Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие предпринимательства в городе Барнауле на 2015−2024 годы».