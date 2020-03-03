Главу ПФР раскритиковали за надбавку в 1 рубль к пенсиям

Соответствующее предложение озвучила депутат Госдумы от «Единой России» Ирина Гусева, назвав ситуацию с прибавкой в таком размере издевательством.
«И при этом ПФР на счетах 335 млрд рублей держит на 1 января», — приводит «Новый день» замечание Гусевой.
Также она осудила главу фонда за то, что за прибавку к пенсии размером в рубль приходится отвечать депутатам, тогда как этим должны заниматься представители фонда.
«Это не та прибавка, размером в тысячу рублей, о которой говорили», — отметила депутат.
В ответ Топилин заявил, что средняя прибавка к пенсии действительно составляет тысячу рублей. Но на такую компенсацию могут рассчитывать неработающие пенсионеры, которые получают выплаты в пределах 15 тыс. рублей.
«Это средняя пенсия неработающего пенсионера», — отметил глава ПФР.
Однако если пенсия ниже прожиточного минимума, то происходит индексация прибавки, которая может составлять один рубль — это связано с тем, что инфляция была невысокой, пишет ura.ru.
«В противном случае те, у кого низкая пенсия, станут догонять пенсионеров, которые заработали нормальную пенсию», — объяснил Топилин.
Но согласился с тем, что необходимо думать, как разрешить ситуацию с рублевой прибавкой.