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Экономика

Главу ПФР раскритиковали за надбавку в 1 рубль к пенсиям

Главу Пенсионного фонда России (ПФР) Максима Топилина призвали лично объяснить россиянам, почему прибавка к пенсии составила всего один рубль.

Памятник рублю в Барнауле.
Памятник рублю в Барнауле.
Денис Барсуков, altapress.ru.

Соответствующее предложение озвучила депутат Госдумы от «Единой России» Ирина Гусева, назвав ситуацию с прибавкой в таком размере издевательством.

«И при этом ПФР на счетах 335 млрд рублей держит на 1 января», — приводит «Новый день» замечание Гусевой.

Также она осудила главу фонда за то, что за прибавку к пенсии размером в рубль приходится отвечать депутатам, тогда как этим должны заниматься представители фонда.

«Это не та прибавка, размером в тысячу рублей, о которой говорили», — отметила депутат.

В ответ Топилин заявил, что средняя прибавка к пенсии действительно составляет тысячу рублей. Но на такую компенсацию могут рассчитывать неработающие пенсионеры, которые получают выплаты в пределах 15 тыс. рублей.

«Это средняя пенсия неработающего пенсионера», — отметил глава ПФР.

Однако если пенсия ниже прожиточного минимума, то происходит индексация прибавки, которая может составлять один рубль — это связано с тем, что инфляция была невысокой, пишет ura.ru.

«В противном случае те, у кого низкая пенсия, станут догонять пенсионеров, которые заработали нормальную пенсию», — объяснил Топилин.

Но согласился с тем, что необходимо думать, как разрешить ситуацию с рублевой прибавкой.

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