«Гнем, паяем, красим». Как ландшафтная компания делает в Барнауле «рай»

Новогодние инсталляции с подсветкой, Снежная королева и цветущие клумбы в районах Барнаула — это результат фантазии и ручного труда коллектива компании «Зеленый рай». Кто придумывает сезонные образы города и почему порой бывает трудно наводить красоту, читайте в материале altapress.ru.

200 тысяч цветов

Ландшафтная компания «Зеленый рай» обслуживает четыре из пяти районов Барнаула. Их главная задача — сделать так, чтобы горожанам свободно дышалось в городе. Поэтому ежегодно в собственных теплицах компании выращиваются и попадают на клумбы более 120 тысяч цветов. Вторая по важности миссия — сделать город комфортным.

Лиана Чашкова,

директор ландшафтной компании «Зеленый рай»:

Мы стараемся создавать новые и необычные объекты. В этом году уже закончили облагораживать территорию возле администрации в октябрьском районе. Выложили 232 кв. плитки, почти 400 кв. рулонного газона на проспекте Комсомольском и отреставрировали клумбу на Димитрова и Профинтерна-Калинина.

Сейчас компания продолжат работы совместно с фондом Шаманова В.А. «Защитники отечества» по воплощению проекта сквера Десантников на пр. Комсомольском 106, между театром музыкальной комедии и Сбербанком. В прошлом году состоялось торжественная церемония закладке сквера десантников, где высадили 10 пятиметровых лип и 2 ели. В этом году начнутся работы по освещению и установке композиции.

В начале июля рабочие приступят к финальной стадии работ: установят стилизованные скамейки, фонари, входную арку и центральный элемент сквера — скульптурную композицию в виде лестницы. К 2 августа работы планируется завершить. В разработке проекта принимал участие барнаульский художник Никола Питерский.

В сквере 60 лет СССР также начаты работы по восстановлению и реконструкции фонтана. Там будет произведена реконструкция дерева, встроены современные фильтры воды и жители будут наслаждаться арт объектом «дерево под дождем».

Ландшафтная компания создает в Барнауле «рай». Архив компании «Зеленый рай»

Оазисы в бетонном царстве

В Барнауле не достаточно зеленых зон, оснащенных комфортными местами для отдыха, считают сотрудники компании.

Лиана Чашкова,

директор ландшафтной компании «Зеленый рай»:

Обустроенных зеленых зон мало. Хотя в последнее время большему вниманию стали уделять комплексным пространствам, где можно отдохнуть от шума в тени деревьев на удобных лавочках. Мы обустраивали подобную зону возле музкомедии — установили там клумбу с колокольчиками, с которыми играют дети. А также арку, стилизованную под рояль, музыкальные скамьи и фонари, на которых танцуют балерины.

Пока летом исправляют нехватку природных островков отдыха, зимой компания наслаждается новогодней подготовкой города. Самое увлекательное, по словам Лианы — установка тематических конструкций и фотозон. Самая знаменитые работы — новогодние фонари высотой 3,5 метров по пр. Ленина, всеми любимая карета на Молодежной, танцующие девушки напротив ТЦ Россия и снегири на пересечении Социалистической и ул. Молодежная.

Ландшафтная компания создает в Барнауле «рай». Архив компании «Зеленый рай»

Трудовые будни иногда не такие красочные как улицы города

С началом летнего сезона в офисе «Зеленого рая» разворачивается мозговой штурм. Ведется разработка проектов и подготовка документации для участия в аукционе. От недели до месяца у художников и проектировщиков уходит на составление сметного плана, визуальной схемы объекта и его технического описания. Однако за умственный труд никто не заплатит. Так вышло, что за разработку проектов для города и сопровождающие документы заказчик не платит. Компания воспринимает подобную ситуацию как «помощь» городу, жертвуя собственными ресурсами.

Зачем старик ворует аленький цветок? Для того, чтобы удовлетворить «хотелки» младшей дочери. Зачем, а главное — кто, ворует цветы с городских клумб, сотрудники ландшафтной компании знают наверняка.

Лиана Чашкова,

директор ландшафтной компании «Зеленый рай»:

Года три назад на пр. Красноармейском сделали подпортную стенку с многолетними растениями. Брали сразу взрослые, чтобы красиво смотрелись, в общем, дорогие. Через два дня их заново пересаживали. Кто ворует? Наши бабушки. Как-то наши клиенты засняли на камеру видеонаблюдения, как пара старушек выкапывает цветы, так что наша позиция не голословна.

Сотрудники по-доброму смеются, но иногда это серьезные убытки для организации.

Ландшафтная компания создает в Барнауле «рай». Архив компании «Зеленый рай»

Кроме воров тычинок и пестиков у компании есть более серьезный противник — ронятели лавочек. Обязанность этих ребят выдрать (Лиана каждый раз удивляется) лавочки с плиткой и переместить в другое место.

Лиана Чашкова,

директор ландшафтной компании «Зеленый рай»:

Мы быстро поняли, что к чему. Стали монтировать лавочки в бетон и укрывать плиткой. Если устанавливаем фонари, то без стеклянных элементов, чтобы не разбили.

Горожане берут то, что, по их мнению, плохо лежит. Таким образом, в прошлом году компания лишилась двух поддонов с кирпичом. «Если это не приклеено, то это уйдет», — смеется Лиана. Иногда забирают даже землю из клумб — выкапывают для рассады весной.

Но когда компания завершает работы, барнаульцы довольны и благодарны, потому что плитка цветная, пешеходные дорожки ровные, количество деревьев и зелени увеличивается и город украшен необычными объектами.

Лиана Чашкова,

директор ландшафтной компании «Зеленый рай»:

— Наш девиз: берегите себя и окружающих. Поэтому большая часть наших сотрудников уже прошли вакцинацию от коронавируса.

Потребителями услуг ландшафтного дизайна являются также владельцы коттеджей, дачных участков, загородных домов, проживающих в городе и пригороде Барнаула. Ознакомиться с примерами работ компании можно на сайте и в соцсетях.