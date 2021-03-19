Год испытаний и вызовов. Барнаульские депутаты приняли отчет главы города

Глава Барнаула Вячеслав Франк 19 марта представил городским депутатам годовой отчет о работе администрации краевой столицы. В своем выступлении градоначальник акцентировал внимание на том, что в условиях пандемии COVID-19 мэрии пришлось работать в совершенно новых условиях.

«2020-й год был не простым для всех. Пандемия коронавируса внесла коррективы в наши планы, заставила на многое взглянуть по-новому. Год юбилея Великой Победы стал годом новых героев — врачей, которые встали на защиту барнаульцев. Были мобилизованы все силы органов государственной и муниципальной власти, полиции и Роспотребнадзора. Помогая всем нуждающимся, важную роль в борьбе с распространением коронавирусной инфекции сыграли волонтеры, предприниматели, просто не равнодушные жители краевой столицы», — подчеркнул глава города.

Он также особо отметил тот факт, что благодаря мобилизации всех сил в Барнауле удалось сохранить управляемость муниципалитетом и эффективное взаимодействие администрации города с правительством Алтайского края, депутатами и общественностью по вопросам достижения национальных целей и выполнения задач социально-экономического развития.

В краевой столице была продолжена реализация девяти национальных проектов, региональных и муниципальных программ.

В то же время Вячеслав Франк констатировал, что пандемия повлияла на экономику города.

Депутаты городской Думы приняли отчет главы Барнаула. Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.

«Требовалась сбалансированная бюджетная политика. Она была поддержана депутатским корпусом. Оказанная из вышестоящих бюджетов помощь свыше 8,4 миллиардов рублей позволила городу развиваться. В результате доходная часть достигла величины 16 миллиардов 400 миллионов рублей, превысив уровень 2019 года почти на 8%. Только в ходе реализации пяти национальных проектов было освоено около двух с половиной миллиардов рублей из федерального и краевого бюджетов. При этом город увеличил софинансирование национальных проектов на 42% или 600 миллионов», — отметил глава Барнаула.

По его словам, за год в региональном центре было создано более 3 тысяч новых рабочих мест, зарегистрировано 6 378 самозанятых граждан. Что касается вопроса заработной платы в городе, то по словам мэра, средняя зарплата на крупных и средних предприятиях Барнаула достигла 40 745 рублей. Темп роста в данном случае составил 107,5%.

«Однако в абсолютном выражении мы по-прежнему отстаем от столичных городов Сибирского федерального округа. Также сохраняется диспропорция в оплате труда — 64% горожан получают зарплату ниже средней по городу, 26% - выше общегородской», — констатировал городской голова.

Также глава города обратил внимание на то, что в Барнауле развивается цифровой диалог с жителями, более востребованными стали муниципальные услуги в электронном виде.

Депутаты городской Думы приняли отчет главы Барнаула. Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.

«В администрацию города поступило около 6 тысяч обращений граждан и еще более 15 тысяч сообщений барнаульцы оставили в социальных сетях. На каждое из них мы старались своевременно ответить. Платформа обратной связи расширила возможности оперативного реагирования на проблемы жителей, стала еще одной площадкой для проведения голосования по вопросам местного значения. Цифровые технологии используются в решении основных вопросов благоустройства», — рассказал о формах взаимодействия с гражданами Вячеслав Франк.

Говоря о реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», градоначальник напомнил, что в 2020 году на дорожно-строительные и ремонтные работы в Барнауле было направлено более 1 миллиарда 200 миллионов рублей, отремонтировано 44 объекта протяженностью 43 км.

«Это позволило увеличить число дорог, приведенных в нормативное состояние до 71,4%. В 2021 году планируется выполнить ремонт на 22 объектах протяженностью 29 километров», — добавил мэр.

Реализация нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Анна Зайкова. Реализация нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Анна Зайкова. Реализация нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Анна Зайкова. Реализация нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Анна Зайкова.

Говоря о реализации нацпроекта «Жилье и городская среда», Вячеслав Франк отметил, что в Барнауле в прошлом году благоустроена 81 дворовая территория.

Обращаясь к теме строительства, градоначальник отметил, что в Барнауле продолжается возведение новых домов, социальных объектов.

«В 2020 году удалось сохранить 100% показатель охвата детей от 3-х до 7 лет дошкольным образованием. Завершено строительство 5-ти детских садов более чем на 1200 мест, из которых около 30% - это места для детей до 3-х лет (по ул. Папанинцев, проезду Южному Власихинскому, 40, улицам Сергея Ускова, 29, Взлетной, 54, в с. Власиха). За счет внутренних резервов создано 405 мест. В соответствии с краевыми и городскими инвестиционными программами в 2021 году планируется ввести в эксплуатацию 5 детских садов (по улице Сергея Ускова, 38, проспекту Энергетиков, 16, ул.65 лет Победы, 19, ул. Фурманова). Эти меры позволят решить проблему 100%-ого охвата дошкольным образованием детей до трех лет», — отметил в своем отчете мэр.

Также он указал на то, что в прошлом году в Барнауле были введены в эксплуатацию две школы по ул. Взлетной, 85 и ул. Шумакова, 78.

Школа № 137 в Барнауле. barnaul.org Новую школу и детсады открыли в Барнауле. barnaul.org Детский сад. barnaul.org Бассейн в школе. barnaul.org Новую школу и детсады открыли в Барнауле. barnaul.org

«Будет продолжено строительство пристройки к школе № 98 в с.Власиха. Начато строительство средней школы в микрорайоне „Спутник“. За счет модернизации школьных площадей дополнительно создано 929-ть мест. В краевую адресную инвестиционную программу 2021-го года на условиях софинансирования включена разработка проектно-сметных документаций 7-ми школ, рассчитанных на 4 875 мест. По обращению Губернатора Алтайского края Виктора Петровича Томенко к Председателю Правительства России Михаилу Владимировичу Мишустину принято решение о поддержке строительства еще двух школ», — продолжил высказывать по теме образования глава города.

Также Вячеслав Франк остановился на транспортной проблеме в краевом центре. «Эта отрасль наиболее пострадала в период пандемии. Был значительно сокращен выход подвижного состава на линию, наблюдается острый дефицит кондукторов и водителей. В настоящее время пассажиропоток выравнивается, но еще не восстановился. Накопившиеся за последние годы проблемы требуют пересмотра системы управления пассажирскими перевозками. В текущем году нам предстоит провести серьезную научно — исследовательскую работу по анализу пассажиропотока, оптимизации маршрутной сети», — подчеркнул мэр.

Депутаты городской Думы приняли отчет главы Барнаула. Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.

Градоначальник добавил, что сегодня городской общественный транспорт требует обновления. В этой связи ведутся активные переговоры с представителями корпорации ВЭБ. Началась работа по созданию комплексной схемы транспортного обслуживания населения.

«Мы вместе прошли трудный 2020 год. Он изменил нашу жизнь. Заставил пересмотреть подходы к решению многих задач. Его последствия наложили отпечаток на все сферы нашей жизни. Совместными усилиями мы сделали главное — удержали и стабилизировали ситуацию в городе. 2021 год положит начало масштабной реализации новых целей развития страны до 2030 года, поставленных главой государства», — отметил глава города, подводя итог.

Большинством голосов депутаты Барнаульской городской Думы решили принять отчет главы города по итогам 2020 года. «За» проголосовали 32 депутата, «против» — 8.

Депутаты городской Думы приняли отчет главы Барнаула. Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.

Комментируя работу городской администрации и высказываясь об отчете главы Барнаула, депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов отметил: «Мероприятие было очень содержательным. По многим принципиально важным вопросам, касающимся жизни города и людей, развернулась широкая дискуссия. Тот подход, который сегодня демонстрирует город, понимание, что важные темы нужно обсуждать, протоколировать решения и через какое-то время необходимо докладывать общественности об их реализации — это очень важно и правильно».

«Обратил бы внимание на то, что это первый отчет Вячеслава Генриховича Франка в качестве полноценного руководителя города за год. Это был период формирования команды, ее становления, расстановки приоритетов. При этом мы должны вспомнить, какой это был год — он просто полностью изменил жизнь всей мировой общественности. И Барнаул здесь не исключение. По сути, городские власти перешли в режим управления в условиях кризисной ситуации. Важно было не допустить, чтобы такой важнейший организм, как наш город, был парализован. С этой точки зрения, я полагаю, экзамен был сдан», — подчеркнул федеральный парламентарий.

Депутат Государственной Думы от Алтайского края Даниил Бессарабов. Фото из архива пресс-службы Правительства.

Даниил Бессарабов также обратил внимание на то, что краевая столица, несмотря на вызовы коронавируса, сумела решить задачи, поставленные в рамках нацпроектов, улучшения качества жизни граждан, развитие здравоохранения и образования и сделал акцент на том, что мэрия работает в плотном взаимодействии с депутатским корпусом.

Депутат Барнаульской городской Думы Дмитрий Абалымов, комментируя деятельность исполнительной ветви власти в краевой столицы за последний год, акцентировал внимание на том, что администрация города реализует стратегические подходы при решении задач.

«Наверное, оценку „5+“ ставить пока рано — в городе много проблем. Это и кадры, и засуженная задолженность, и транспорт. Но радует то, что, во-первых, проблемы решаются, а во-вторых у администрации есть понимание по каждому из сложных вопросов. Если раньше, как мне кажется, администрация действовала с точки зрения тактики, то теперь появилась стратегия, которая основывается на точках роста», — подчеркнул народный избранник.

Также собеседник отметил, что городские власти становятся более открытыми в вопросах взаимодействия с широкой общественностью, что не может не радовать.

Дмитрий Абалымов. Анна Зайкова , altapress.ru