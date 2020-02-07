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Экономика

Голикова: 10 млрд рублей направят на борьбу с терроризмом в вузах

Правительство России выделит 10 млрд рублей на обеспечение террористической безопасности в вузах, сообщает ТАСС.

Студенты.
Студенты.
СС0.

Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова на заседании президиума Госсовета и Совета по науке и образованию.

Также, как она отметила, на эти деньги проведут капитальный ремонт в учреждениях.

«Это заложено в бюджете на 2020 год. Мы выделили 10 миллиардов рублей всем федеральным органам исполнительной власти, в введении которых находятся вузы, на капитальный ремонт и антитеррористическую защищенность этих учебных заведений», — сказала вице-премьер.

Голикова подчеркнула, что деньги будут уже скоро и это не разовая «акция». Планируется, что правительство и дальше будет «этим заниматься».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что уже в 2020 году в целом на обновление материально-технической базы и капремонт вузов направят 22 млрд рублей из федерального бюджета.

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