Голикова одобрила эксперимент на москвичах по списанию кредитных долгов

Ранее депутат Госдумы Борис Чернышов предложил провести в Москве эксперимент по списанию кредитных долгов для молодых семей в возрасте до 30 лет, чтобы помочь погасить кредиты на получение образования, покупку квартиры или первую машину.

Такую инициативу депутат направил Голиковой в январе. Проанализировать предложение вице-премьер поручила Минфину и Минэкономразвития.

«Прошу с участием Банка России рассмотреть обращение депутата Государственной Думы Б.А. Чернышова и о результатах проинформировать автора обращения и аппарат правительства Российской Федерации», — говорится в поручении Голиковой главам ведомств Антону Силуанову и Максиму Решетникову.

Предложение списать россиянам кредитные долги высказывал и лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что выступает против, так как это приведет к банкротствам банков.

Жириновский, в свою очередь, посоветовал Мишустину не отвергать идеи оппозиции, а выражать готовность их изучить.