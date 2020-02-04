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Экономика

Голикова одобрила эксперимент на москвичах по списанию кредитных долгов

Вице-премьер Татьяна Голикова поручила Минфину и Минэкономразвития с участием Банка России изучить возможность списания кредитных долгов молодым семьям, сообщает РИА «Новости».

Татьяна Голикова, Россия.
Татьяна Голикова, Россия.
из открытых источников в интернете

Ранее депутат Госдумы Борис Чернышов предложил провести в Москве эксперимент по списанию кредитных долгов для молодых семей в возрасте до 30 лет, чтобы помочь погасить кредиты на получение образования, покупку квартиры или первую машину.

Такую инициативу депутат направил Голиковой в январе. Проанализировать предложение вице-премьер поручила Минфину и Минэкономразвития.

«Прошу с участием Банка России рассмотреть обращение депутата Государственной Думы Б.А. Чернышова и о результатах проинформировать автора обращения и аппарат правительства Российской Федерации», — говорится в поручении Голиковой главам ведомств Антону Силуанову и Максиму Решетникову.

Предложение списать россиянам кредитные долги высказывал и лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что выступает против, так как это приведет к банкротствам банков.

Жириновский, в свою очередь, посоветовал Мишустину не отвергать идеи оппозиции, а выражать готовность их изучить.

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