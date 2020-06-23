Голикова оценила средний доход россиян и назвала его маленьким

Высказываясь по поводу заработных плат жителей страны, Голикова подчеркнула, что это «очень сложная тема».

«Потому что от региона к региону уровень средний заработных плат очень разный. Если мне память не изменяет, 47 с небольшим тысяч рублей — средняя зарплата по России, куда входит и Москва. Если 47 тысяч умножить на 12, это много? Это мало», — отметила вице-премьер правительства РФ.