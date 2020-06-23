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Экономика

Голикова оценила средний доход россиян и назвала его маленьким

Вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова оценила средний доход россиян, как маленький. Об этом она заявила в программе Познер на Первом канале.

Татьяна Голикова.
Татьяна Голикова.
kremlin.ru

Высказываясь по поводу заработных плат жителей страны, Голикова подчеркнула, что это «очень сложная тема».

«Потому что от региона к региону уровень средний заработных плат очень разный. Если мне память не изменяет, 47 с небольшим тысяч рублей — средняя зарплата по России, куда входит и Москва. Если 47 тысяч умножить на 12, это много? Это мало», — отметила вице-премьер правительства РФ.

Также она заявила, что количество россиян, у которых «очень высокие зарплаты», невелико.

Отвечая на вопрос Владимира Познера относительно того, следует ли думать о повышении НДФЛ или нет, Татьяна Голикова заявила: «Следует думать о справедливости по отношению к нашим людям».

«У нас много разных подходов обсуждается, я бы сказала, что всегда на первый план выходит такое понятие как справедливость, и в этом смысле, конечно, речь идет о каких-то более высоких зарплатах, если уж эту тему в принципе обсуждать», — подчеркнула чиновница.

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