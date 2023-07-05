5 горячих вопросов об инфляции в России, или почему не верят официальным цифрам

Высокая инфляция первой половины прошлого тревожного года ударила по всем бюджетам – от личных до государственных: в апреле 2022 года инфляция ускорилась почти до 20%. А год спустя, в апреле 2023-го, она снизилась до 1,7% (год к году). Можно ли верить этим цифрам? Что будет с ценами дальше? На эти и другие вопросы сибирских журналистов рассказали в ходе пресс-конференции Алексей Заботкин, зампред Банка России, Николай Морев, начальник Сибирского ГУ ЦБ, и Кирилл Тремасов, директор департамента денежно-кредитной политики Банка России.

Инфляция и психология

Когда говорят об инфляции, обычно имеют в виду индекс потребительских цен, который ее измеряет. Но нередко люди не верят оценкам инфляции, потому что следят за ценами не на все, а на отдельные группы товаров, которые дорожают быстрее. Не нужно ли модернизировать методику расчета инфляции?

Индекс потребительских цен - это набор из 560 товаров и услуг, который мониторится по всей стране. Он спроектирован так, что доля этих товаров и услуг отражает долю расходов на них в потребительской корзине среднего российского домохозяйства.

Каждый год Росстат уточняет эти доли в зависимости от изменений структуры потребления. Но это действительно среднее домохозяйство. А у каждого человека, конечно, своя инфляция: многие товары из списка 560 он может потреблять больше, чем средний россиянин, или не потреблять вовсе.

Почему ощущения инфляции выше, чем рапортует Росстат? Мы более эмоционально воспринимаем резкие скачки цен. Если какой-то товар, скажем, из-за локального дефицита на рынке, подорожал на 10-20% за короткое время, это откладывается в памяти более ярко, чем цены на другие сотни товаров и услуг, которые не подорожали.

Инфляция в Алтайском крае. Сибирское ГУ ЦБ, отделение Барнаул

Есть еще один важный момент. Когда мы заходим в магазин, где продают сложные товары – например, смартфоны, создается ощущение, что цены на них растут. Почему? Потому что в этом сегменте быстро появляются новые товары с новыми потребительскими качествами - прогресс идет постоянно.

И тот смартфон, который продается сегодня и продавался год назад - это уже разные смартфоны. У последней модели более высокие потребительские качества, поэтому он может быть дороже.

Но Росстат считает товары с одинаковым потребительским качеством. То есть он будет зафиксирует цену именно той модели, которую отслеживал год назад, Цена ее снизилась, а мы, зайдя в магазин, увидим рост цен.

Это относится и к автомобилям, и к другим сложным товарам, качество которых повышается. Вот этот эффект средних цен несколько искажает восприятие инфляции.

Девушка со смартфоном и кредитной картой. Фото: freepik, автор cookie_studio.

Тем не менее в Центробанке полагают: индекс потребительских цен при всех его плюсах-минусах является лучшим индикатором для таргетирования инфляции.

Таргетирование инфляции – это денежно-кредитная политика Центрального Банка, направленная на поддержание инфляции вблизи целевого уровня — 4%.

Инфляция и лекарства

Насколько точны данные Росстата? Иногда он сообщает о снижении цен на лекарства, скажем, на 2%, а упомянутых им лекарств в аптеках просто нет. А то, что есть, подорожало намного больше – допустим, на 20%.

Ощущение, что цены на лекарства выросли на 20%, которое действительно очень часто встречается, связано с тем, что граждане сравнивают текущий уровень цен с тем периодом, когда цены были на предыдущем уровне.

Полки с лекарствами в аптеке. CC0

Росстат, давая оценку по инфляции в мае 2023 года, сравнивает с маем 2022 года. А граждане сравнивают с периодом до февраля 2022 года.

И по сравнению с этим уровнем цены по очень многим позициям в категории «медикаменты» выросли, вероятно, на 15-20%, потому что большой скачок цен был в феврале-апреле 2022-го.

Но это не означает, что Росстат что-то измеряет некорректно, полагают представители Банка России. Если сравнить зафиксированные Росстатом текущие цены (мая 2023 года) с ценами января 2022 года, то мы получим цифры, которые очень близки к ощущениям граждан.

Эксперты при этом заверили, что Росстат считает по репрезентативному набору товаров, и в списке из 560 товаров и услуг в категории «медикаменты» присутствуют наиболее популярные наименования, «а не какая-то экзотика».

Инфляция в Алтайском крае. Сибирское ГУ ЦБ, отделение Барнаул

Инфляция и рост

Мешает ли таргетирование инфляции экономическому росту в стране?

Последние месяцы темпы роста экономической активности в России высокие или даже весьма высокие, отметили спикеры.

В частности, показатели экономической активности, замеряемые посредством мониторинга предприятий, находятся на рекордных значениях за всю историю наблюдений. То же самое подтверждается майскими данными Росстата.

Из этого можно сделать вывод: денежно-кредитная политика, направленная на таргетирование инфляции, не препятствует росту экономики.

Продуктовый магазин. Корзина. СС0

Напротив, эта политика его скорее поддерживает, считают спикеры. Они отметили, что низкие темпы роста цен и стабилизация инфляционных ожиданий были достигнуты в 2022-2023 годах гораздо быстрее, чем после кризиса 2014-2015 годов.

Быстрее, чем тогда, нормализовалась ситуация и с кредитованием - к примеру, в прошлом году кредиты корпоративному сектору выросли максимальными темпами с 2013 года. Для сравнения: в 2015 году темпы роста кредита экономики были околонулевыми.

Словом, в Банке России полагают, что эффективность контрциклической политики, важнейшей частью которого является политика таргетирования инфляции, в конечном счете формирует условия для сбалансированного и устойчивого экономического роста, который прописан в законе о Центральном Банке».

Продуктовая корзина. unsplash.com

Инфляция и проценты

Когда годовая инфляция в России превысит 4%?

Это произойдет уже в третьем квартале.

Инфляция и экспорт-импорт

Каким будет сальдо торгового баланса по итогам 2023 года и как это скажется на устойчивости рубля, покупательской способности и ценах?

Согласно последнему официальному прогнозу Банка России, профицит торгового баланса в 2023 году достигнет $117 млрд. В 2022 году этот показатель был $308 млрд, то есть сокращение профицита - почти в три раза. В 2024 году, по прогнозам, профицит составит $111- 110 млрд.

Но торговый профицит может оказаться несколько меньше, так как происходит восстановление импорта (импорт сейчас фактически на докризисных уровнях), а с экспортом, напротив, ситуация ухудшается.

Экспорт. СС0

«Мы видим нарастающее санкционное давление. И более того, видим ухудшающуюся конъюнктуру по многим сырьевым рынкам. Эти разнонаправленные тенденции могут привести к тому, что торговый профицит окажется меньше. Уточненные оценки мы представим после июльского совета директоров», - сказал Кирилл Тремасов.

Между тем, эта ситуация транслируется в динамику обменного курса, а через него повышает риск увеличения инфляции.