«Горящая» идея привела к успеху

Олеся Бачилло обратилась в службу занятости с желанием учиться. Девушка давно хотела открыть свое дело, но успешный старт был невозможен без знаний об основах предпринимательства.
Я всегда любила свечи, — признается Олеся. — Уют, тепло и романтическая атмосфера — неотъемлемая часть моего дома. Идея о создании свечей родилась во время обучения. Я узнала о тонкостях ведения бизнеса. Появилось вдохновение. Долго экспериментировала, искала нужные формулы. Дважды чуть не спалила дом!
Специалисты предложили обучение на курсе «Предпринимательство и практические навыки ведения малого и среднего бизнеса». Девушка поступила учиться и параллельно добирала знания дома на дополнительных курсах. По словам Олеси, ей очень понравилось и впоследствии пригодилось обучение маркетингу — стало легче разбираться в стратегиях продвижения продукта и реализации товара.
К концу обучения девушка написала бизнес-план и получила субсидию на развитие дела в рамках социального контракта.
Деньги помогли закупить оборудование и расходные материалы для мастерской. Так я смогла по-настоящему запустить производство, — говорит Олеся.
Сегодня мастерица профессионально изготавливает свечи ручной работы, даже выпустила свою линейку «ликерных» свечей.
Сейчас в моей мастерской не просто художественная самодеятельность. Я шаг за шагом иду к своему большому свечному делу, — говорит Олеся.
Девушка уверена — хобби способно превратиться в полноценный бизнес и приносить стабильный доход.
Подробную информацию о национальном проекте «Демография» можно получить по телефону единого контакт-центра службы занятости: 555−110, а также в аккаунтах Кадрового центра «Работа России» Барнаула в социальных сетях: ВК, ОК и на телеграм-канале.