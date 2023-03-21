21 марта
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Экономика

«Горящая» идея привела к успеху

Клиентка Кадрового центра «Работа России» обучилась по нацпроекту «Демография» и стала предпринимателем. Теперь она зарабатывает, занимаясь любимым делом, и реализует творческий потенциал.

Олеся Бачилло.
Олеся Бачилло.
Фото предоставлено Кадровым центром «Работа России».

Олеся Бачилло обратилась в службу занятости с желанием учиться. Девушка давно хотела открыть свое дело, но успешный старт был невозможен без знаний об основах предпринимательства.

Я всегда любила свечи, — признается Олеся. — Уют, тепло и романтическая атмосфера — неотъемлемая часть моего дома. Идея о создании свечей родилась во время обучения. Я узнала о тонкостях ведения бизнеса. Появилось вдохновение. Долго экспериментировала, искала нужные формулы. Дважды чуть не спалила дом!

Олеся Бачилло.
Олеся Бачилло.
Фото предоставлено Кадровым центром «Работа России».

Специалисты предложили обучение на курсе «Предпринимательство и практические навыки ведения малого и среднего бизнеса». Девушка поступила учиться и параллельно добирала знания дома на дополнительных курсах. По словам Олеси, ей очень понравилось и впоследствии пригодилось обучение маркетингу — стало легче разбираться в стратегиях продвижения продукта и реализации товара.

К концу обучения девушка написала бизнес-план и получила субсидию на развитие дела в рамках социального контракта.

Деньги помогли закупить оборудование и расходные материалы для мастерской. Так я смогла по-настоящему запустить производство, — говорит Олеся.

Сегодня мастерица профессионально изготавливает свечи ручной работы, даже выпустила свою линейку «ликерных» свечей.

Олеся Бачилло.
Олеся Бачилло.
Фото предоставлено Кадровым центром «Работа России».

Сейчас в моей мастерской не просто художественная самодеятельность. Я шаг за шагом иду к своему большому свечному делу, — говорит Олеся.

Девушка уверена — хобби способно превратиться в полноценный бизнес и приносить стабильный доход.

Подробную информацию о национальном проекте «Демография» можно получить по телефону единого контакт-центра службы занятости: 555−110, а также в аккаунтах Кадрового центра «Работа России» Барнаула в социальных сетях: ВК, ОК и на телеграм-канале.

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