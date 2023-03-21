«Горящая» идея привела к успеху

Клиентка Кадрового центра « Работа России » обучилась по нацпроекту «Демография» и стала предпринимателем. Теперь она зарабатывает, занимаясь любимым делом, и реализует творческий потенциал.

Олеся Бачилло обратилась в службу занятости с желанием учиться. Девушка давно хотела открыть свое дело, но успешный старт был невозможен без знаний об основах предпринимательства.

Я всегда любила свечи, — признается Олеся. — Уют, тепло и романтическая атмосфера — неотъемлемая часть моего дома. Идея о создании свечей родилась во время обучения. Я узнала о тонкостях ведения бизнеса. Появилось вдохновение. Долго экспериментировала, искала нужные формулы. Дважды чуть не спалила дом!

Олеся Бачилло. Фото предоставлено Кадровым центром «Работа России».

Специалисты предложили обучение на курсе «Предпринимательство и практические навыки ведения малого и среднего бизнеса». Девушка поступила учиться и параллельно добирала знания дома на дополнительных курсах. По словам Олеси, ей очень понравилось и впоследствии пригодилось обучение маркетингу — стало легче разбираться в стратегиях продвижения продукта и реализации товара.

К концу обучения девушка написала бизнес-план и получила субсидию на развитие дела в рамках социального контракта.

Деньги помогли закупить оборудование и расходные материалы для мастерской. Так я смогла по-настоящему запустить производство, — говорит Олеся.

Сегодня мастерица профессионально изготавливает свечи ручной работы, даже выпустила свою линейку «ликерных» свечей.

Олеся Бачилло. Фото предоставлено Кадровым центром «Работа России».

Сейчас в моей мастерской не просто художественная самодеятельность. Я шаг за шагом иду к своему большому свечному делу, — говорит Олеся.

Девушка уверена — хобби способно превратиться в полноценный бизнес и приносить стабильный доход.