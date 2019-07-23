Горят и сохнут: власти ряда районов Алтайского края намерены ввести ЧС из-за засухи

Несмотря на дождливую погоду, установившуюся на большей части Алтайского края, ряд муниципалитетов продолжает изнывать от жары. Например, в Табунском районе обильные осадки последний раз были 15 июня и то не на всей территории. Аналогичная ситуация складывается по всей степной зоне. Местные аграрии подсчитывают убытки, власти готовятся ввести ЧС. Не исключено, что это будет сделано уже в ближайшее время.

Что происходит в подгорающих районах?

Нынешней весной посевная в Табунском районе начиналась на позитивной ноте. Влаги в почве было достаточно, регулярные осадки внушали оптимизм. В тот момент никто не мог подумать, что ситуация кардинально изменится.

По словам Сергея Герстнера, замглавы районной администрации, обильный дождь прошел здесь под самый занавес посевных работ в середине июня. Его ожидали на период кущения зерна — не дождались. Налив колоса тоже проходил без столь необходимой влаги. Нет ее уже почти полтора месяца.

Зерно. Поле. СС0

Сельхозпроизводители района утверждают, что как минимум 30% возможного урожая уже потеряно. Если весной здесь планировали собрать 10−20 ц\га пшеницы, то теперь набрать бы 6−8 ц\га. И это при условии, что засушливое лето не закончилось.

В Ключевском районе ситуация не лучше. В территории, специализирующейся на производстве высокачественной семечки, уже и не знают, смогут ли в нынешнем году подтвердить класс.

Подсолнечник. СС0.

Игорь Жадько, отвечающей в местной администрации за сельское хозяйство, рассказывает: подсолнечник, посаженный в ранние сроки в увлажненную почву, еще как-то держится. Поздний — совсем квелый. Его состояние вызывает явные опасения.

Локальные дожди, которые прошли на минувших выходные, ситуацию явно не улучшили. В самих Ключах количество осадков оказалось на уровне 2 мм, по округе и того меньше.

Надо ли в крае вводить ЧС?

Как рассказал altapress.ru Александр Чеботаев, помимо Ключевского и Табунского районов, очень плохая ситуация с засухой складывается в Михайловском и Угловском. Подгорает Волчиха. Сложности имеются в рубцовской зоне края, где также уже месяц аграрии ждут дождей.

В настоящий момент ситуацию в каждом из проблемных муниципалитетов краевой минсельхоз держит на постоянном контроле. Вводить или нет режим ЧС в подгорающих районах, ведомство будет решать индивидуально, в зависимости от меняющихся обстоятельств.

Засуха. Открытые источники в интернете.

Например, в Табунах в конце прошлой недели еще надеялись на дожди, которые гипотетически могли поправить положение дел. Но чуда не произошло. На вопрос, надо ли в районе объявлять ЧС, в администрации отвечают: «Обязательно».

Часть посевных площадей, которых здесь около 125 тыс. га, местные власти вместе со специалистами Россельхозцентра уже обследовали. К концу месяца обещают полностью завершить эти работы, чтобы был понятен масштаб трагедии. Затем все данные передадут в Барнаул.

Зерно. Анна Зайкова

Введение режима ЧС по всему Алтайскому краю, в минсельхозе считают преждевременным. В регионе есть территории, где губительные последствий засухи не ощущаются. По словам Александра Чеботаева, наиболее благополучная ситуация с осадками складывается в алейской зоне и к востоку от нее.

Что дает аграриям особый режим?

Главная цель режима ЧС — дать возможность аграрием пролонгировать сезонные кредиты. В минсельхозе подчеркивают: пункт о форсмажорных обстоятельствах есть в каждом из договоров. И в принципе, банки готовы идти на встречу.

Надо признать, что от этого они ничего не теряют. Короткие кредиты, которые сельхозпроизводители получают под 5%, действуют только на год.

Зерно. СС0

В случае пролонгации выплачивать их приходится уже по рыночной ставке. Единственный плюс — кредитная история аграриев остается не запятнанной. При следующем обращении в банк есть возможность получить средства без дополнительных требований по залогу.

Когда на Алтае была серьезная засуха? В 2012 году из-за аномально жаркого лета режим ЧС был введен в 33 районах края, это больше половины территорий. В результате засухи регион собрал рекордно низкий урожай зерна. Всего 2,7 млн тонн (при среднем показателе 4 млн тонн). Вторая половина 2012-го и начало 2013 года сопровождались ростом цен на всю сельхозпродукцию.

Что касается прямых возмещений ущерба от засухи, то на них рассчитывать не приходится. Последний раз серьезные выплаты аграрии получали в 2014 году, когда из-за раннего снега в Алтайском крае пострадали сотни тысяч га посевов. Больше аттракционов невиданной щедрости не было. И, скорее всего, не будет. Государство дает понять: боишься потерь урожая — страхуй его.

Могут ли хозяйства претендовать на другие выплаты?

Александр Чеботаев подчеркивает: несмотря на то, что с нынешнего года условия заключение договоров по агрострахованию изменились в пользу аграриев, серьезных прорывов в этом секторе не наблюдается.

Всего застрахованными оказались около 200 тыс. га из 5,5 млн га имеющейся в регионе пашни. Побеспокоились об этом в основном животноводческие предприятия, для которых важен вопрос заготовки кормов на зиму.

Коровы. Животноводство. СС0

Министр полагает: аграриев в каком-то степени разбаловали два последних сезона, когда даже в степной зоне количество осадков было приемлемым. «Возможно, они ожидали, что и в этом году будет также», — считает Александр Чеботаев.

Между тем, муниципальные власти отмечают, что индивидуальные условия агрострахования были разработаны буквально для каждого хозяйства. Результат нулевой. Так, в наиболее пострадавшем от засухи Табунском районе застраховать свои посевы решилось только одно предприятие.