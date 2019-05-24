Госдума определилась в отсрочке применения касс для индивидуальных предпринимателей

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон, предусматривающий продление до 1 июля 2021 года срока неприменения контрольно-кассовой техники (ККТ) для индивидуальных предпринимателей (ИП) и вводящий ряд других льгот по применению ККТ, сообщает ТАСС.

«Установить, что индивидуальные предприниматели, не имеющие работников, с которыми заключены трудовые договоры, при реализации товаров собственного производства, выполнении работ, оказании услуг вправе не применять контрольно-кассовую технику при расчетах за такие товары, работы, услуги до 1 июля 2021 года», — говорится в тексте закона.

Документ дает право не печатать бумажный кассовый чек организациям и ИП, занимающимся торговлей с привлечением курьеров, перевозкой пассажиров и багажа транспортом (в том числе при реализации билетов водителями и кондукторами), а также оказывающим иные услуги.

Взамен они должны будут обеспечить возможность покупателю (клиенту) получать этот чек через демонстрацию QR-кода с дисплея гаджетов.

Также организации смогут применять один кассовый аппарат, работающий удаленно.