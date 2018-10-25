Налог для самозанятых предлагают тестировать 10 лет в трех регионах и Москве

25 октября Госдума приняла в первом чтении законопроект о налоге для самозанятых граждан. Согласно ему, они должны будут ежемесячно платить налог на профессиональный доход от реализации товаров, работ и услуг. При работе с физлицами по ставке 4%, с юрлицами — 6%, сообщили РИА «Новости».

По законопроекту с 2019 по 2028 годы, то есть 10 лет, налоговый режим для самозанятых будет действовать в тестовом формате в трех регионах и одном городе — Москоской, Калужской областях, Татарстане и Москве.

На новый спецрежим смогут перейти граждане, чей доход не превышает 200 тысяч рублей в месяц (2,4 млн рублей в год), которые не имеют работодателя и не привлекают наемных работников по трудовым договорам. Регистрация лиц, пожелавших перейти на новый режим налогообложения, будет возможна без визита в налоговый орган через мобильное приложение «Мой налог», так же как и уплата налога.

В случае перехода на новый режим налогообложения самозанятые граждане освобождаются от уплаты НДФЛ (13%) и получают право на налоговый вычет в пределах 10 тысяч рублей. Плательщикам налога на профдоход для получения страховой пенсии предоставляется возможность добровольно уплачивать взносы на обязательное пенсионное страхование.

Устанавливается ответственность за неуплату налога с товара или услуги. При первом нарушении предусмотрен штраф в размере 20% от полученной суммы, но не менее 1 тысячи рублей. При повторном в течение шести месяцев нарушении штраф будет взиматься уже в размере всей суммы расчета, на которую не сформирован фискальный чек, но не менее 5 тысяч рублей.

Для тех, кто не зарегистрировался в качестве самозанятого, и не платит НДФЛ (13%) ответственность за неуплату налога будет такой же, как и сейчас — в зависимости от суммы неуплаченного налога. В случае неуплаты НДФЛ с дохода, который превышает 900 тысяч рублей, наступает уголовная ответственность.



