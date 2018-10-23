Бюджет Алтайского края потеряет 2 млрд рублей от отмены налога

Налог на движимое имущество организаций, которое поставлено на баланс после 1 января 2013 года, отменили еще в 2014 году. Федеральные власти это сделали, чтобы предприятия могли провести обновление оборудования. Так и произошло. Но в прошлом году стало известно, что налог возвращают. Его стали платить с 1 января 2018 года. Ставка платежа составила 1,1%.
Бизнес края возмущался возвращению налога. Предприниматели говорили: по их оценкам, бюджет дополнительно получит, а они соответственно потеряют около 800 млн рублей. Однако, судя по словам Притупова, сумма оказалась в разы больше.
В августе федеральные власти вновь отменили налог — чтобы компенсировать бизнесу увеличение с 1 января 2019 года НДС на 2% (с 18 до 20%). Однако тонкость состоит в том, что региональный бюджет от этого решения однозначно страдает, поскольку весь объем НДС уходит в федеральный бюджет, краю из него напрямую ничего не достанется. Имущественные налоги организаций в следующем году, сказал Притупов, упадут сразу на 15%.
Чтобы как-то компенсировать бюджетам регионов выпадающие доходы, федеральные власти приняли решение изменить нормативы отчислений регионам акцизов на бензин и алкоголь, рассказывал председатель краевого заксобрания Александр Романенко, который в октябре был на публичных слушаниях по федеральному бюджету. Предполагается, что теперь регионам будут отдавать львиную часть акцизов. Однако, по данным altapress.ru, до конца не ясно возрастут ли отчисления и насколько.