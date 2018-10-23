Бюджет Алтайского края потеряет 2 млрд рублей от отмены налога

2 млрд рублей недополучит бюджет Алтайского края в 2019 году из-за отмены налога на движимое имущество организаций, рассказал 22 октября на заседании правительства министр финансов региона Владимир Притупов. До этого региональный бизнес бунтовал против возвращения этого налога.

Налог на движимое имущество организаций, которое поставлено на баланс после 1 января 2013 года, отменили еще в 2014 году. Федеральные власти это сделали, чтобы предприятия могли провести обновление оборудования. Так и произошло. Но в прошлом году стало известно, что налог возвращают. Его стали платить с 1 января 2018 года. Ставка платежа составила 1,1%.

Бизнес края возмущался возвращению налога. Предприниматели говорили: по их оценкам, бюджет дополнительно получит, а они соответственно потеряют около 800 млн рублей. Однако, судя по словам Притупова, сумма оказалась в разы больше.

В августе федеральные власти вновь отменили налог — чтобы компенсировать бизнесу увеличение с 1 января 2019 года НДС на 2% (с 18 до 20%). Однако тонкость состоит в том, что региональный бюджет от этого решения однозначно страдает, поскольку весь объем НДС уходит в федеральный бюджет, краю из него напрямую ничего не достанется. Имущественные налоги организаций в следующем году, сказал Притупов, упадут сразу на 15%.

Чтобы как-то компенсировать бюджетам регионов выпадающие доходы, федеральные власти приняли решение изменить нормативы отчислений регионам акцизов на бензин и алкоголь, рассказывал председатель краевого заксобрания Александр Романенко, который в октябре был на публичных слушаниях по федеральному бюджету. Предполагается, что теперь регионам будут отдавать львиную часть акцизов. Однако, по данным altapress.ru, до конца не ясно возрастут ли отчисления и насколько.