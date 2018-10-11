Бюджет Алтайского края возрастет за счет «бензиновых» и «алкогольных» акцизов

В ближайшие три года в бюджеты регионов станет поступать значительно большая доля от акцизов на бензин и алкоголь, чем прежде. Это, в частности, позволит увеличить объем дорожного фонда. Так регионам возместят часть потерь от отмены налога на движимое имущество для бизнеса, сообщил спикер Алтайского краевого заксобрания (АКЗС) Александр Романенко.

Романенко 8 октября участвовал в парламентских публичных слушаниях по бюджету страны. По словам алтайского политика, принято решение в течение трех лет увеличивать региональный норматив отчислений от акцизов на нефтепродукты с 60% до 100%.

Александр Романенко,

председатель Алтайского краевого законодательного собрания:

То есть у нас в крае появятся дополнительные финансовые средства для реализации наших плановых задач по дорожному строительству и капитальному ремонту дорог именно краевого и местного значения.

Кроме того, увеличится норматив отчислений от акцизов на крепкий алкоголь с 50% до 80%. Это мера должна компенсировать выпадающее доходы, которые образовались после отмены налога на движимое имущество для бизнеса (в Алтайском крае, по разным оценкам, «выпадут» около 500−800 млн рублей).

Также, говорит Романенко, до 2024 года продлили решение о распределении 1% налога на прибыль, собранного в России, между регионами, которым требуется больше денег на сбалансированность бюджетной обеспеченности. Это касается и Алтайского края.

Когда рассмотрят бюджет Алтайского края?

Напомним, что, по данным altapress.ru, проект бюджета Алтайского края на 2019 и 2020−2021 годы правительство региона должно внести в АКЗС 22 октября, за три дня до сессии. 23-го должны состояться публичные слушания.

Такие сроки вызваны тем, что в правительстве края не хотят нарушать традиционного порядка рассмотрения бюджета (первое чтение — в октябре, второе — в ноябре), но еще ждут некоторые цифры из Москвы по федеральному финансированию ряда программ. Кроме того, проект нужно согласовать в минфине России. Но депутаты, сообщают источники, уже сейчас могут ознакомиться с основным содержанием документа.