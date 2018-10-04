Алтайским депутатам дадут три дня, чтобы ознакомиться с проектом бюджета на 2019 год

Проект бюджета на 2019 год правительство края внесет в краевой парламент за три дня до сессии, стало известно altapress.ru. Правда, уверяют наши источники, депутаты успеют спокойно ознакомиться с документом и раньше.

В графике мероприятий по рассмотрению бюджета значится, что проект бюджета официально внесут в краевое заксобрание 22 октября, на следующий день пройдут публичные слушания, а сессия состоится 25-го.

Такие сроки вызваны тем, объяснили altapress.ru, что в правительстве края не хотят нарушать традиционного порядка рассмотрения бюджета (первое чтение — в октябре, второе — в ноябре), но еще ждут некоторые цифры из Москвы по федеральному финансированию ряда программ. Кроме того, проект нужно согласовать в минфине России.

Тем не менее предварительную версию документа депутаты смогут получить 9 октября. У них уже будет представление об основных параметрах бюджета, об объемах финансирования по ведомствам и по основным программам.

Сейчас уже известно, что Алтайский край вновь войдет в пятерку регионов, которым выделят наибольший объем дотаций на бюджетную обеспеченность. Нам выделили 26,8 млрд рублей, сообщил РБК. Больше Алтайского края получат только Дагестан (66,3 млрд), Якутия (46,9 млрд), Камчатский край (37,4 млрд) и Чечня (30,4 млрд).

В прошлом году край получил дотацию 27,1 млрд, это было на 4,5 млрд рублей больше, чем годом ранее.

Эксперты поясняют, что объем дотации рассчитывается в зависимости от уровня финансовой обеспеченности на душу населения: грубо говоря, смотрят, какой у территории налоговый потенциал, какой объем средств нужен, чтобы все жители получили равный объем услуг, и разницу покрывают.