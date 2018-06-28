Томенко предложил покрыть дефицит алтайского бюджета за счет облигаций

Об этом он заявил 28 июня на сессии АКЗС, комментируя принятие отчёта об исполнении бюджета края за 2017 год. По словам Томенко, это может случиться во второй половине года.

После принятия июньских поправок в бюджет 2018 года дефицит составил почти 5 млрд рублей.

Как пояснил Виктор Томенко, часть разницы между расходами и доходами покроют остатки на счетах с прошлого года (бюджет 2017 года исполнен с профицитом), часть нужно будет занимать, а часть может покрыть выпуск гособлигаций. Последний способ, подчеркнул врио главы региона, предусмотрен законодательством.

"Гособлигации — это эффективный инструмент, я это знаю ещё по прежнему месту работы", — сообщил Томенко.

Прежде в Алтайском крае гособлигации не выпускались, подтвердил altapress.ru спикер АКЗС Александр Романенко.

Экс-губернатор Александр Карлин проводил сдержанную долговую политику. Регион имел бюджетные кредиты, однако уровень госдолга в Алтайском крае всегда оставался одним из самых низких в стране. В текущем году благодаря этому край получил одну из самых высоких сумм дотаций.