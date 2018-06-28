Алтайские депутаты предложили отстреливать вредных птиц

Сегодня, 10:08.
Политика

На сессии АКЗС, куда первый раз пришел врио губернатора Виктор Томенко, одним из самых обсуждаемых стал законопроект об отстреле серой вороны.

Вороны.
Вороны. Фото: СС0.

Как сообщил один из инициаторов, зампред аграрного комитета Юрий Астанчик, вороны наносят большой ущерб сельскому хозяйству, поэтому их нужно включить в число охотничьих ресурсов.

Депутатов крайне заинтересовала мотивация охотников к отстрелу ворон. "Их гастрономические качества сомнительны", — иронизировал Владимир Семёнов, лидер фракции ЛДПР. Его интересовало, выделят ли средства на реализацию закона. 

Об этом же спрашивал и Александр Лазарев, глава комитета по здравоохранению: охотнику понадобятся как минимум патроны. Раньше, согласился депутат Алексей Найден, выдавали патроны в обмен на лапки.

Внятного ответа на эти вопросы Астанчик не дал, сказав, что это будет "как спортивная охота". Председатель АКЗС Александр Романенко уточнил, что закон будет реализовываться в рамках существующих норм. 

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