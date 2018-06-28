Алтайские депутаты предложили отстреливать вредных птиц

На сессии АКЗС, куда первый раз пришел врио губернатора Виктор Томенко, одним из самых обсуждаемых стал законопроект об отстреле серой вороны.
Как сообщил один из инициаторов, зампред аграрного комитета Юрий Астанчик, вороны наносят большой ущерб сельскому хозяйству, поэтому их нужно включить в число охотничьих ресурсов.
Депутатов крайне заинтересовала мотивация охотников к отстрелу ворон. "Их гастрономические качества сомнительны", — иронизировал Владимир Семёнов, лидер фракции ЛДПР. Его интересовало, выделят ли средства на реализацию закона.
Об этом же спрашивал и Александр Лазарев, глава комитета по здравоохранению: охотнику понадобятся как минимум патроны. Раньше, согласился депутат Алексей Найден, выдавали патроны в обмен на лапки.
Внятного ответа на эти вопросы Астанчик не дал, сказав, что это будет "как спортивная охота". Председатель АКЗС Александр Романенко уточнил, что закон будет реализовываться в рамках существующих норм.
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