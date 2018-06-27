Томенко перетасовал полномочия между своими заместителями

Врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко инициировал первые серьезные изменения в полномочиях членов правительства Алтайского края, сообщает "Банкфакс" со ссылкой на свои источники в "голубом доме". Теперь ряд заместителей будет курировать новые отрасли.
Постановление, перераспределяющее полномочия между заместителями губернатора, было подписано 26 июня. По сути, оно "раздает" между замами отрасли, которые прежде курировал первым зам Сергей Локтев. Он написал заявление об увольнении сразу после отставки экс-губернатора Александра Карлина.
По информации источников, аграрный врио первого зампреда правительства Александр Лукьянов, помимо родных ему отраслей, теперь будет курировать региональный минстройтранс, госинспекцию, а также управление госохраны объектов культурного наследия.
"Промышленный" врио замгубернатора Виктор Мещеряков получил в подчинение управление по госрегулированию цен и тарифов. Зампред правительства, глава минэкономразвития Николай Чиняков получил минимущества и управление по развитию предпринимательства.
За месяц пребывания на посту Виктор Томенко уволил только одного человека — управляющего делами губернатора и правительства Алтайского края Алексея Белобородова.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.