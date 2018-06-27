Томенко перетасовал полномочия между своими заместителями

Постановление, перераспределяющее полномочия между заместителями губернатора, было подписано 26 июня. По сути, оно "раздает" между замами отрасли, которые прежде курировал первым зам Сергей Локтев. Он написал заявление об увольнении сразу после отставки экс-губернатора Александра Карлина.

По информации источников, аграрный врио первого зампреда правительства Александр Лукьянов, помимо родных ему отраслей, теперь будет курировать региональный минстройтранс, госинспекцию, а также управление госохраны объектов культурного наследия.

"Промышленный" врио замгубернатора Виктор Мещеряков получил в подчинение управление по госрегулированию цен и тарифов. Зампред правительства, глава минэкономразвития Николай Чиняков получил минимущества и управление по развитию предпринимательства.

За месяц пребывания на посту Виктор Томенко уволил только одного человека — управляющего делами губернатора и правительства Алтайского края Алексея Белобородова.