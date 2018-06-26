Томенко призвал "не прятать голову в песок" в вопросе низкой зарплаты в Алтайском крае

Низкий уровень зарплат в Алтайском крае — коренная проблема в экономике и социальной сфере региона, сказал Виктор Томенко 25 июня в ходе форума "Алтайский край. Энергия развития". Он предупредил, что и правительству региона, и местным властям "этим вопросом нужно будет очень основательно заняться".
Томенко уже не первый раз за три недели поднимает этот вопрос.
Виктор Томенко,
врио губернатора Алтайского края:
— Сколько надо, столько будем об этом говорить — до тех пор, пока не осознаем, что это есть наша проблема, одна из коренных для положения в экономике и социальной сфере. С таким размером зарплаты мы в самом конце таблицы всех регионов России — всех 75! Нельзя прятать голову в песок.
Глава региона объяснил, что эта проблема провоцирует все остальные. Средний размер зарплаты — индикатор для оплаты труда бюджетников. Темпы роста там невысокие. А это, в свою очередь, — показатель для бизнеса, для инвесторов. Они понимают, что рост зарплат можно придерживать.
Виктор Томенко,
врио губернатора Алтайского края:
— И все — средняя зарплата по краю опять низкая. Круг замкнулся. И мы по нему ходим и ходим. И все больше отрываемся от других регионов — в худшую сторону.
Последствия очевидны: молодежь уезжает, пригласить хороших специалистов невозможно — экономика не развивается. "Конкурентоспособность региона от этого теряет", — уверен Виктор Томенко.
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