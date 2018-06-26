"Подход будет жесткий": Томенко рассказал о требованиях к своей команде

Подход будет справедливый, но жесткий, сказал врио губернатора.

Виктор Томенко,

врио губернатора Алтайского края:

— Я человек сам к себе достаточно требовательный. И такие же отношения выстраиваю и со своими коллегами, и со своими подчиненными.

Томенко подчеркнул, что система управления в крае "создана добротная". По его словам, все вопросы, которые ставит жизнь, не находятся вне сферы чьих-то полномочий.

Виктор Томенко,

врио губернатора Алтайского края:

— Но эффективность этой работы надо повышать. Это должна быть постоянная работа, выявление слабых, узких мест. Ничего не бывает навсегда, застывшего. Если мы начинаем цепляться за старое, за прежние свои представления, то останавливаемся в развитии. Ничего хорошего из этого не выйдет. Это путь к отставанию, а значит, возможной деградации и ухудшению ситуации.

Врио губернатора пообещал, что принимать волюнтаристских, революционных решений не будет.

Одну из задач своим подчиненным он уже поставил — наладить прямое общение с жителями региона.

Виктор Томенко,

врио губернатора Алтайского края:

— Оно уже есть, где-то сегментарно развито. Но я общаюсь с людьми и чувствую запрос на прямой контакт, чтобы общение шло не формально, не для "галочки". У людей есть ожидание, чтобы им уделили внимание, чтобы решения, которые принимают органы власти, имели объяснение, из которого следует заключение об их справедливости и правильности.

Именно такое поведение должно вызвать у людей доверие. "А доверие — это базовая вещь, на которой можно построить серьезные проекты и свернуть буквально горы. А нет доверия — это путь к упадку", — резюмировал Виктор Томенко.