Томенко заявил, что нельзя мириться с низкой зарплатой в Алтайском крае

Врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко заявил, что в регионе надо повышать средний уровень заработной платы. "С этим фактором нельзя мириться", — сказал Томенко в ходе форума "Алтайский край. Энергия развития" в Бийске.
"В списке регионов по показателю мы в самой последней когорте. На это повлияло огромное количество факторов, исторических и других объективных обстоятельств", — сказал Томенко.
По его слова, из-за этого регион проигрывает в конкурентной борьбе за кадры.
Виктор Томенко,
врио губернатора Алтайского края:
Сегодня средняя заработная плата по краю составляет 23 тысячи рублей. Врачи, как мы помним, согласно указам Президента России должны получать две заработные платы: для нас эта цифра - 46 тысяч рублей, а для наших соседей она составляет 70 и 80 тысяч рублей. При этом врач везде примерно одну и ту же работу выполняет. В этом смысле мы проигрываем. Сдвинемся здесь, поменяется ситуация.
Глава региона считает, что в первую очередь необходимо повышать заработную плату бюджетникам. Это станет индикатором для принятия аналогичных решений в частных компаниях.
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