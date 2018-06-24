Томенко заявил, что нельзя мириться с низкой зарплатой в Алтайском крае

"В списке регионов по показателю мы в самой последней когорте. На это повлияло огромное количество факторов, исторических и других объективных обстоятельств", — сказал Томенко.

По его слова, из-за этого регион проигрывает в конкурентной борьбе за кадры.

Виктор Томенко,

врио губернатора Алтайского края:

Сегодня средняя заработная плата по краю составляет 23 тысячи рублей. Врачи, как мы помним, согласно указам Президента России должны получать две заработные платы: для нас эта цифра - 46 тысяч рублей, а для наших соседей она составляет 70 и 80 тысяч рублей. При этом врач везде примерно одну и ту же работу выполняет. В этом смысле мы проигрываем. Сдвинемся здесь, поменяется ситуация.

Глава региона считает, что в первую очередь необходимо повышать заработную плату бюджетникам. Это станет индикатором для принятия аналогичных решений в частных компаниях.