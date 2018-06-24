Россиянам с доходом в 30-40 тысяч ежемесячно не хватает 5 тысяч для сбережений

Россиянам с доходом в 30-40 тысяч рублей не хватает в месяц около 5 тысяч рублей ежемесячно, чтобы делать сбережения. Поэтому людям приходится брать займы на покупки, пишет "Прайм" со ссылкой на исследование микрофинансовой компании "Домашние деньги".
"Потребность населения в микрозаймах находится на высоком уровне, поскольку совершить необходимые и нужные покупки без оформления ссуды не представляется возможным", — говорится в исследовании.
По итогам пяти месяцев 2018 года количество действующих заемщиков МФО достигло своего рекордного показателя — более 8 миллионов человек, то есть около 10% от экономически активного населения страны, отмечают аналитики компании.
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