Россиянам с доходом в 30-40 тысяч ежемесячно не хватает 5 тысяч для сбережений

"Потребность населения в микрозаймах находится на высоком уровне, поскольку совершить необходимые и нужные покупки без оформления ссуды не представляется возможным", — говорится в исследовании.

По итогам пяти месяцев 2018 года количество действующих заемщиков МФО достигло своего рекордного показателя — более 8 миллионов человек, то есть около 10% от экономически активного населения страны, отмечают аналитики компании.