ПФР в суде потребовал от 2000 жителей Алтая вернуть незаконно полученные выплаты

В каких случаях ПФР требует от граждан вернуть незаконно полученные суммы? Их много.

1. Получатель социальной выплаты, которая положена не работающим, не сообщил в ПФР, что устроился на работу. Возникла переплата, ее надо вернуть.

2. Получатель выплат предоставил в ПФР фиктивные документы при начислении пенсии, скрыл, что получает пенсию в другом субъекте РФ или на территории иностранного государства (например, Казахстана).

3. Основная масса переплат на территории края приходится на граждан, которые осуществляют уход за престарелыми (старше 80 лет), инвалидами 1 группы или детьми-инвалидами.

Например, студент оформил выплату по уходу за своей бабушкой. А во время летних каникул устроился официально на работу и забыл уведомить ПФР о своем трудоустройстве. Полученные после трудоустройства суммы надо полностью вернуть в бюджет.

4. Фактор трудоустройства является решающим и для получателей федеральной социальной доплаты (ФСД), а также пенсии по случаю потери кормильца (при уходе за ребенком до 14 лет) и т. п.

5. Получатели пенсии по случаю потери кормильца и граждане, находящиеся на иждивении, обязаны уведомлять ПФР об отчислении с очной формы обучения. Этот факт тоже влечет за собой утрату права на ее получение.

6. Еще одной из причин переплаты может быть незаконное снятие денежных средств с банковской карты умершего пенсионера.

Добровольно или в суд

Гражданин, по вине которого произошла переплата, может вернуть незаконно полученную сумму добровольно. Он должен подать заявление в территориальный орган ПФР, после чего вернуть деньги.

Если он этого не сделает, пенсионное ведомство обращается в суд с иском о взыскании незаконно полученных средств. И тут возврат переплаты происходит с учетом всех судебных издержек.

Действующее законодательство предусматривает возможность удержания денежных средств из пенсии (в размере не более 20%) в счет погашения переплаты. Такое удержание может быть произведено и без согласия пенсионера.