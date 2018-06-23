ПФР в суде потребовал от 2000 жителей Алтая вернуть незаконно полученные выплаты

Сегодня, 19:45.
Потребитель

Только в 2017 году ПФР в Алтайском крае предъявил 1957 судебных исков на сумму 33,1 млн рублей гражданам, получившим выплаты по линии пенсионного ведомства, не имея законных оснований, сообщили в ПФР. Незаконное получение социальных выплат в ПФР считают весьма распространенным явлением.

В каких случаях ПФР требует от граждан вернуть незаконно полученные суммы? Их много.

1. Получатель социальной выплаты, которая положена не работающим, не сообщил в ПФР, что устроился на работу. Возникла переплата, ее надо вернуть.

2. Получатель выплат предоставил в ПФР фиктивные документы при начислении пенсии, скрыл, что получает пенсию в другом субъекте РФ или на территории иностранного государства (например, Казахстана).

Деньги.
Деньги.

3. Основная масса переплат на территории края приходится на граждан, которые осуществляют уход за престарелыми (старше 80 лет), инвалидами 1 группы или детьми-инвалидами.

Например, студент оформил выплату по уходу за своей бабушкой. А во время летних каникул устроился официально на работу и забыл уведомить ПФР о своем трудоустройстве. Полученные после трудоустройства суммы надо полностью вернуть в бюджет.

4. Фактор трудоустройства является решающим и для получателей федеральной социальной доплаты (ФСД), а также пенсии по случаю потери кормильца (при уходе за ребенком до 14 лет) и т. п.

5. Получатели пенсии по случаю потери кормильца и граждане, находящиеся на иждивении, обязаны уведомлять ПФР об отчислении с очной формы обучения. Этот факт тоже влечет за собой утрату права на ее получение.

6. Еще одной из причин переплаты может быть незаконное снятие денежных средств с банковской карты умершего пенсионера.

Добровольно или в суд

Гражданин, по вине которого произошла переплата, может вернуть незаконно полученную сумму добровольно. Он должен подать заявление в территориальный орган ПФР, после чего вернуть деньги.

Если он этого не сделает, пенсионное ведомство обращается в суд с иском о взыскании незаконно полученных средств. И тут возврат переплаты происходит с учетом всех судебных издержек.

Действующее законодательство предусматривает возможность удержания денежных средств из пенсии (в размере не более 20%) в счет погашения переплаты. Такое удержание может быть произведено и без согласия пенсионера.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Комментарии для сайта Cackle
Новости партнеров