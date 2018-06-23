ПФР в суде потребовал от 2000 жителей Алтая вернуть незаконно полученные выплаты

Только в 2017 году ПФР в Алтайском крае предъявил 1957 судебных исков на сумму 33,1 млн рублей гражданам, получившим выплаты по линии пенсионного ведомства, не имея законных оснований, сообщили в ПФР. Незаконное получение социальных выплат в ПФР считают весьма распространенным явлением.
В каких случаях ПФР требует от граждан вернуть незаконно полученные суммы? Их много.
1. Получатель социальной выплаты, которая положена не работающим, не сообщил в ПФР, что устроился на работу. Возникла переплата, ее надо вернуть.
2. Получатель выплат предоставил в ПФР фиктивные документы при начислении пенсии, скрыл, что получает пенсию в другом субъекте РФ или на территории иностранного государства (например, Казахстана).
3. Основная масса переплат на территории края приходится на граждан, которые осуществляют уход за престарелыми (старше 80 лет), инвалидами 1 группы или детьми-инвалидами.
Например, студент оформил выплату по уходу за своей бабушкой. А во время летних каникул устроился официально на работу и забыл уведомить ПФР о своем трудоустройстве. Полученные после трудоустройства суммы надо полностью вернуть в бюджет.
4. Фактор трудоустройства является решающим и для получателей федеральной социальной доплаты (ФСД), а также пенсии по случаю потери кормильца (при уходе за ребенком до 14 лет) и т. п.
5. Получатели пенсии по случаю потери кормильца и граждане, находящиеся на иждивении, обязаны уведомлять ПФР об отчислении с очной формы обучения. Этот факт тоже влечет за собой утрату права на ее получение.
6. Еще одной из причин переплаты может быть незаконное снятие денежных средств с банковской карты умершего пенсионера.
Добровольно или в суд
Гражданин, по вине которого произошла переплата, может вернуть незаконно полученную сумму добровольно. Он должен подать заявление в территориальный орган ПФР, после чего вернуть деньги.
Если он этого не сделает, пенсионное ведомство обращается в суд с иском о взыскании незаконно полученных средств. И тут возврат переплаты происходит с учетом всех судебных издержек.
Действующее законодательство предусматривает возможность удержания денежных средств из пенсии (в размере не более 20%) в счет погашения переплаты. Такое удержание может быть произведено и без согласия пенсионера.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.