Глава Республики Алтай предсказал Томенко 120% голосов на выборах

Губернатор Республики Алтай Александр Бердников заявил, что Виктор Томенко, врио главы Алтайского края, наберет 120% голосов на предстоящих в сентябре выборах. "А если нет, то мы ему поможем", — заверил Бердников, выступая на празднике сабантуя в "Бирюзовой Катуни" 17 июня. Это первые за последние 13 лет слова поддержки со стороны руководителя республики в адрес главы края.
Бердников сообщил, что руководство республики, ее бизнес и политическая элиты рады назначению Томенко, а "приставка "врио" не имеет никакого значения, скоро ее не станет".
Глава соседней республики заявил, что жителям Алтайского края повезло, так как Томенко — молодой, опытный, открытый и доброжелательный человек.
Александр Бердников,
губернатор Республики Алтай:
— Мы, добрые соседи, друзья, жители огромного Алтая. Виктор Петрович, ваше назначение врио губернатора такого большого региона — это особый знак. Я вас давно знаю и уверен, что на выборах в сентябре 2018 года вы наберете 120%. А если нет, то мы всегда своими голосами поможем.
Томенко в свою очередь сказал, что оба алтайских региона "неразрывно связаны".
Виктор Томенко,
врио губернатора Алтайского края:
— Мало кто говорит: "Я поехал в Алтайский край или Республику Алтай". Говорят: "Я поехал на Алтай". Мы должны и будем землю нашу беречь, развивать, улучшать, будем дружить. Александр Васильевич меня поддерживает.
До назначения Томенко руководители республики и края не поддерживали дружественных отношений, тесного сотрудничества между ними не сложилось.
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