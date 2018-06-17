Президент Татарстана на Сабантуе в Горном Алтае: здесь не будет бизнеса без авиа перевозок

Минниханов заявил, что в Горно-Алтайске есть "прекрасный" аэропорт, у "Татнефти" — авиакомпания. "На Горный Алтай нам надо получить субсидию: транспорт и логистика — основа развития туризма, пока люди будут через Москву летать, тут никакого бизнеса не будет", — считает Минниханов.

Он добавил, что Алтай и "Татнефть" могли бы взаимодействовать и в сфере инвестиций в турбизнес. Кроме того, президент Татарстана добавил, что заинтересован и в активном сотрудничестве с Алтайским краем в направлении сельхозпродукции и туризма. Также татарские коллеги могли бы поделиться опытом в развитии ОЭЗ.

Врио губернатора края Виктор Томенко ответил, что край заинтересован в экономическом взаимодействии, напомнив, что между территориями действует соглашение о взаимодействии до 2020 года.

Встреча глав трех регионов состоялась на территории туристической зоны "Бирюзовая Катунь" во время национального татарского праздника Сабантуй. Впервые официальная часть программы включает переговоры на высшем региональном уровне среди трех субъектов РФ.