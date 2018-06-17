Президент Татарстана на Сабантуе в Горном Алтае: здесь не будет бизнеса без авиа перевозок

Рустам Минниханов предложил возобновить авиарейс Казань — Горно-Алтайскайск. Для этого нужно решить вопрос с субсидированием авиаперевозок. Такое заявление сделал президент Татарстана на праздновании Сабантуя на территории ОЭЗ "Бирюзовая Катунь", пишет Политсиб.ru.
Минниханов заявил, что в Горно-Алтайске есть "прекрасный" аэропорт, у "Татнефти" — авиакомпания. "На Горный Алтай нам надо получить субсидию: транспорт и логистика — основа развития туризма, пока люди будут через Москву летать, тут никакого бизнеса не будет", — считает Минниханов.
Он добавил, что Алтай и "Татнефть" могли бы взаимодействовать и в сфере инвестиций в турбизнес. Кроме того, президент Татарстана добавил, что заинтересован и в активном сотрудничестве с Алтайским краем в направлении сельхозпродукции и туризма. Также татарские коллеги могли бы поделиться опытом в развитии ОЭЗ.
Врио губернатора края Виктор Томенко ответил, что край заинтересован в экономическом взаимодействии, напомнив, что между территориями действует соглашение о взаимодействии до 2020 года.
Встреча глав трех регионов состоялась на территории туристической зоны "Бирюзовая Катунь" во время национального татарского праздника Сабантуй. Впервые официальная часть программы включает переговоры на высшем региональном уровне среди трех субъектов РФ.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.