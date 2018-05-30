Туроператор "Жемчужная река" снова отменил туры из Барнаула на китайский Хайнань

Туроператор "Жемчужная река" отменил продажи туров из Барнаула в Хайнань на июнь. Туристам возвращают деньги за приобретенные путевки. Когда все-таки стартует полетная программа, неизвестно.
По данным "Жемчужной реки", туры пришлось отменить из-за авиакомпании "Алроса", которая должна была летать на китайский курорт. По их данным, рейсы в аэропорт Санья в течение июня выполняться не будут.
О том, когда начнут летать самолеты, по всей видимости, не знает и перевозчик. "Алроса" пытается получить разрешения для полетов от авиационных властей КНР, говорится на сайте авиакомпании.
Ранее altapress.ru писал, что туроператор "Жемчужная река" перенес запуск авиарейсов из Барнаула на остров Хайнань с марта на май, а после с мая на июнь. Дело в том, авиакомпании "Алроса" не удалось вовремя согласовать маршруты с аэропортом в городе Санья. Эту работу компания планировала завершить за период майских праздников, но этого не произошло.
Вылеты в Китай отложили не только из Барнаула, но и из Кемерова, Новокузнецка, Томска, Читы и Благовещенска.
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