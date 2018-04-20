Все на футбол! Из Барнаула в Казань запустят второй авиарейс

Первый рейс Барнаул - Казань ввели в марте, за это время было шесть перелетов, пассажирами стали порядка 200 человек. Одна из целей организации рейса - сделать удобной доставку из Сибири болельщиков на матчи ЧМ-2018, шесть матчей которого пройдут в столице Татарстана. Сейчас рейс летает во вторник, добавляется еще один - в субботу.

Сергей Иванов,

председатель гокомитета республики Татарстан по туризму: