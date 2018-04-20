Все на футбол! Из Барнаула в Казань запустят второй авиарейс

В мае запустят второй авиарейс между Казанью и Барнаулом. Об этом сообщил председатель комитета республики Татарстан по туризму Сергей Иванов, находящийся на Алтае с рабочей поездкой, пишет ТАСС.
Первый рейс Барнаул - Казань ввели в марте, за это время было шесть перелетов, пассажирами стали порядка 200 человек. Одна из целей организации рейса - сделать удобной доставку из Сибири болельщиков на матчи ЧМ-2018, шесть матчей которого пройдут в столице Татарстана. Сейчас рейс летает во вторник, добавляется еще один - в субботу.
Сергей Иванов,
председатель гокомитета республики Татарстан по туризму:
— В межрегиональном российском туризме не бывает игры в одни ворота, нам необходимо, чтобы не только жители края приезжали в Татарстан, но и, безусловно, жители Татарстана должны приезжать в Алтайский край. С 4 мая появляется второй рейс.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.