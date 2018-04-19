Сложно, но шансы есть: как успеть купить билеты на чемпионат мира по футболу

Как купить билет на Чемпионат мира по футболу—2018?

1. Чтобы купить билет на Чемпионат мира по футболу в 2018 году, необходимо зайти на официальный сайт FIFA. Все билеты продаются только там. Кликните на графу "Подать заявку на билеты".

2. Перед тем, как купить билет, нужно зарегистрироваться на сайте FIFA. Можно авторизоваться через аккаунты Google или Facebook.

3. Выберите интересующий матч (или пакет матчей).

4. Введите данные для оплаты.

5. Ждите результата. Билеты распределяются в порядке живой очереди: чем раньше вы подали заявку, тем больше шансов на получение билета.

Нужно ли покупать билет ребенку?

Да, ребенку любого возраста необходимо купить отдельный билет.

Как забрать купленный онлайн билет?

18 апреля в 11 городах России открылись Главные билетные центры FIFA: это Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Саранск, Сочи и Волгоград, сообщает ТАСС. Пока в них можно забирать билеты, купленные онлайн. С 1 мая можно будет купить билеты прямо там — если они останутся в наличии.

Сколько билетов на ЧМ—2018 по футболу уже продано?

Во время первого и второго этапов продажи болельщики приобрели около 1,7 млн билетов. Большая часть досталась фанатам футбола из России. Далее идут болельщики из США, Бразилии, Колумбии, Германии, Мексики, Аргентины, Перу, Китая, Австралии и Англии, сообщает URA.RU.