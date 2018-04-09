Сотни барнаульцев пришли на финал самого масштабного футбольного турнира на Алтае

8 апреля в барнаульском спортзале "Коммунальщик" прошел финал краевого кубка по мини-футболу, в котором встречались команды "Алтайэнерго" и "Алтайский педуниверситет". Посмотреть на этот матч пришли сотни болельщиков.
Кубок Алтайского края по мини-футболу стартовал еще в декабре прошлого года с 1\65336 финала. Помимо барнаульских команд, в этом году в футбольных баталиях принимали участие коллективы из Заринска, Камня-на-Оби, Ярового, Рубцовска, Алейска, Новичихинского, Троицкого, Топчихинского, Тальменского, Угловского районов.
Рекордсменом по количеству игр в кубке стала рубцовская команда "Металлург": в общей сложности она прошла десять этапов, стартовав с 1/8192 и завершив свое выступление на стадии 1/16 финала. Рубцовчан выбила из кубка команда "Атлетик", поднявшаяся в этом году в супер-лигу чемпионата края.
Несмотря на это два игрока "Металлурга" стали лучшими бомбардирами турнира: Артем Татымов забил 32 гола, Данила Скоробогатов — 25.
Андрей Проскурин,
директор "Алтайской краевой ассоциации мини-футбола":
— Особенностью этого года стало то, что основные фавориты не смогли дойти до финала. В нем принимали участие команды, которые не стали призерами Супер-лиги чемпионата Алтайского края по мини-футболу. Возможно, сказалась накопившаяся усталость. Зимний чемпионат длился полгода и для команд элитного дивизиона он выдался тяжелым. Многие из них выполнили свои задачи в регулярном первенстве и не смогли должным образом настроиться на Кубок. Зато финалисты показали себя. Энергетики отыгрались за предыдущие неудачи, студенты громко и во всеуслышание о себе заявили.
Кто фаворит?
На этот вопрос однозначно ответить было сложно. "Алтайэнерго" — опытный боец, победитель супер-лиги чемпионата края в прошлом сезоне. В этом году в "регулярке" команде не повезло, но на кубок она явно была настроена.
Шествие "Педа" к финалу вообще было шедевральным. В 1\4 финала студенты в матче с "Автоцентром КАМАЗ" за пять минут до финального свистка совершили невероятный камбэк, при счете 2:7 отыграв пять мячей, и в дальнейшем выиграв по пенальти.
В полуфинале чудеса продолжились. Здесь под натиском студентов пала "Грильница", которая всю зиму наводила шороху в супер-лиге, заявив в составе рекордное количество "легионеров" из Новосибирска. Некоторые из них, как например вратарь Вячеслав Сизиков, в свое время выступали на профессиональном уровне.
"Грильница" проверку амбициозными ребята из второй лиги не прошла, проиграв 1:5. Такой крупной победой над "повелителями шаурмы" мало кто из команд супер-лиге мог бы похвастать. А студенты теперь могут.
Не забиваешь ты...
Так что финал Кубка стал в каком-то смысле противостоянием игровой опытности и юношеского максимализма. Счет в матче открыл более мастеровитый "Алтайэнерго", да так быстро, что комментатор финальной игры даже не успел еще зачитать составы команд.
Правда, "педагоги" не стушевались и спустя две минуты на табло уже было 1:1. И тут началось: у студентов пошли моменты. Они попадали в штанги, били мимо пустых ворот, промахивались из самых удачных положений, заставляя своих болельщиков каждый раз охать и возносить молитвы футбольному богу.
Видимо, в этот раз он был не на их стороне. "Алтайэнерго", оправившись от напора, быстро вышло вперед и до свистка на перерыв сумело увеличить свое преимущество. 3:1 в таком напряженном матче — это уже серьезная заявка на успех.
Во втором тайме энергетики продолжили методично исполнять свои моменты. После того, как счет приблизился к разгрому, студенты сняли вратаря и начали играть "пятого". Правда получалось это у них не совсем удачно. У "Алтайэнерго" было несколько моментов, в которых можно было спокойно забивать в пустые ворота, но мяч пролетал мимо.
Почти под занавес встречи "Пед" все-таки забил второй гол, и где-то на горизонте забрезжила надежда, вдруг повторится четвертьфинальное "чудо". Эйфория продолжалась всего пару минут: удаленный за грубое нарушение капитан студентов оставил свою команду в меньшинстве, сведя на нет последние усилия всего коллектива.
Победа "Алтайэнерго" стала вполне закономерной. У амбициозного "Алтайского педуниверситета" еще будут шансы себя показать: в следующем году в чемпионате края коллектив дебютирует в первой подэлитной лиге.
Что дальше?
В этом сезоне "Алтайская краевая ассоциация мини-футбола" провела рекордные для себя 11 различных соревнований. Впервые отдельный чемпионат организовали для девушек. Прошел региональный этап всероссийского турнира "Мини-футбол в вузы". Его победители — алтайские "политеховцы" — уже 3 мая полетят в Москву на финал.
Кубок края стал предпоследним соревнованием сезона. Впереди любителей мини-футбола ждет еще один кубок с приставкой "супер". Для участия в нем 15 апреля в Барнаул съедутся четыре сильнейшие команды из разных городов края. Все они победители свои местных первенств.
А 28 апреля в баре "Че Гевара" пройдет традиционное награждение футболистов.
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