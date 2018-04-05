Футболист из Барнаула забил чемпионскому "Спартаку" и стал лучшим бомбардиром Кубка России

21-летний воспитанник "Динамо-Барнаул", выступающий в ФНЛ за "Крылья Советов", вышел в лидеры бомбардирской гонки Кубка России по футболу. 4 апреля в четвертьфинале он забил московскому "Спартаку", который приехал в Самару основным составом.
Александр Соболев реализовал свой момент уже в компенсированное время, когда исход матча был практически решен. Чемпионский "Спартак" на классе обыграл своего соперника со счетом 3:1.
Уроженец Барнаула возглавил список кубковых бомбардиров с четырьмя забитыми голами. Он опередил "звездного" Квинси Промеса из "Спартака", который занимает пока вторую строчку в списке бомбардиров.
Правда у голландца и его команды впереди еще как минимум полуфинал.
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