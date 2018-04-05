Футболист из Барнаула забил чемпионскому "Спартаку" и стал лучшим бомбардиром Кубка России

Александр Соболев реализовал свой момент уже в компенсированное время, когда исход матча был практически решен. Чемпионский "Спартак" на классе обыграл своего соперника со счетом 3:1.

Уроженец Барнаула возглавил список кубковых бомбардиров с четырьмя забитыми голами. Он опередил "звездного" Квинси Промеса из "Спартака", который занимает пока вторую строчку в списке бомбардиров.

Правда у голландца и его команды впереди еще как минимум полуфинал.