В "Динамо-Барнаул" может появиться первый за 10 лет легионер

19 марта к тренировкам основного состава футбольного клуба "Динамо-Барнаул" присоединился марокканец Юнес Абдел. Он может стать первым за 10 лет легионером в команде.
Как рассказал altapress.ru Никита Киселев, директор по развитию ФК "Динамо-Барнаул", парень три месяца живет в краевой столице, учится в местном "политехе". У себя на родине, в Касабланке, он играл за профессиональный футбольный клуб, выступающий во втором дивизионе страны.
На тренировки "Динамо" он попал после того, как обратился к руководству клуба через интернет.
Никита Киселев,
директор по развитию ФК "Динамо-Барнаул":
— Пока главный тренер команды относится к нему со скепсисом. Но Юнес старается, выкладывается на тренировках. При условии, что он хорошо себя проявит, а "Динамо-Барнаул" выйдет в ФНЛ, он может стать первым за 10 лет нашим легионером. Во втором дивизионе привлечение иностранных игроков не разрешается.
Последний раз барнаульский клуб принимал легионера в 2008 году. Тогда, в разгар сезона в первой лиге, состав команды пополнил вратарь сербского происхождения Ненад Эрич. Теперь он выступает за ФК "Астана" и национальную сборную Казахстана.
Сейчас "Динамо-Барнаул" продолжает подготовку к возобновлению сезона. Команда проводит тренировки в манеже "Темп". Скорее всего, уже на следующей неделе футболисты выйдут на открытые поляны стадиона "Кристалл" и "Трансмаш".
Первые домашние игры у клуба пройдут 14 и 17 апреля сначала с "Сахалином", затем — со "Сменой" из Комсомольска-на-Амуре. После этого команда отправится на выезд.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.