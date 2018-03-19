В "Динамо-Барнаул" может появиться первый за 10 лет легионер

Как рассказал altapress.ru Никита Киселев, директор по развитию ФК "Динамо-Барнаул", парень три месяца живет в краевой столице, учится в местном "политехе". У себя на родине, в Касабланке, он играл за профессиональный футбольный клуб, выступающий во втором дивизионе страны.

На тренировки "Динамо" он попал после того, как обратился к руководству клуба через интернет.

Никита Киселев,

директор по развитию ФК "Динамо-Барнаул":

— Пока главный тренер команды относится к нему со скепсисом. Но Юнес старается, выкладывается на тренировках. При условии, что он хорошо себя проявит, а "Динамо-Барнаул" выйдет в ФНЛ, он может стать первым за 10 лет нашим легионером. Во втором дивизионе привлечение иностранных игроков не разрешается.

Последний раз барнаульский клуб принимал легионера в 2008 году. Тогда, в разгар сезона в первой лиге, состав команды пополнил вратарь сербского происхождения Ненад Эрич. Теперь он выступает за ФК "Астана" и национальную сборную Казахстана.

Сейчас "Динамо-Барнаул" продолжает подготовку к возобновлению сезона. Команда проводит тренировки в манеже "Темп". Скорее всего, уже на следующей неделе футболисты выйдут на открытые поляны стадиона "Кристалл" и "Трансмаш".

Первые домашние игры у клуба пройдут 14 и 17 апреля сначала с "Сахалином", затем — со "Сменой" из Комсомольска-на-Амуре. После этого команда отправится на выезд.