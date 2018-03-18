Барнаульские "моржи" проголосовали полуголыми и устроили "президентский" заплыв

18 марта, в день выборов президента, барнаульские моржи провели свой традиционный оздоровительный перфоманс. Под предводительством своего лидера Александра Зеленецкого они пришли на избирательный участок в купальных костюмах. Перед этим любители зимнего плавания обливались холодной водой и устраивали акробатические представления под песни Михаила Евдокимова. Солнечная погода с легким минусом этому только способствовала.
Местом проведения зрелищного представления "Белых медведей" стала барнаульская школа №113. Как рассказал Александр Зеленецкий, встретили их здесь не очень радушно. Проголосовать смогли только трое "моржей". Всех остальных попросили не создавать толпу на участке. Это требование распространялось и на собравшихся журналистов.
Более радушная атмосфера, по словам Зеленецкого, была на участке, располагающемся неподалеку — в школе №107. Здесь проголосовал сам главный "морж" Алтайского края.
После он и его сподвижники отправились на озеро Пионерское, где "Белые медведи" провели специальный "президентский заплыв". К этому времени для моржей уже была натоплена баня.
Александр Зеленецкий,
руководитель "Федерации закаливания и спортивного зимнего плавания Алтайского края "Белые медведи"":
— Я всегда мечтал, чтобы у нас была возможность проголосовать прямо у проруби. Здесь же можно установить урну. Это было бы вообще идеально.
Напомним, впервые подобную акцию "моржи" провели 10 лет назад, в марте 2008 года, также на выборах президента России. На избирательном участке тогда весьма удивились необычному внешнему виду голосующих, но в законном праве проголосовать не отказали.
Уважаемые читатели! В связи в выборами президента и так называемым "днем тишины" на сайте altapress.ru с 0.00 17 марта до 5.00 19 марта (время барнаульское) система комментирования отключена.