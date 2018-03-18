Барнаульские "моржи" проголосовали полуголыми и устроили "президентский" заплыв

Барнаульские "моржи" проголосовали полуголым. Фото: Александр Зеленецкий. Барнаульские "моржи" проголосовали полуголым. Фото: Александр Зеленецкий. Барнаульские "моржи" проголосовали полуголым. Фото: Александр Зеленецкий. Барнаульские "моржи" проголосовали полуголым. Фото: Александр Зеленецкий. Барнаульские "моржи" проголосовали полуголым. Фото: Александр Зеленецкий. Барнаульские "моржи" проголосовали полуголым. Фото: Александр Зеленецкий. Барнаульские "моржи" проголосовали полуголым. Фото: Александр Зеленецкий. Барнаульские "моржи" проголосовали полуголым. Фото: Александр Зеленецкий. Барнаульские "моржи" проголосовали полуголым. Фото: Александр Зеленецкий. Барнаульские "моржи" проголосовали полуголым. Фото: Александр Зеленецкий. Барнаульские "моржи" проголосовали полуголым. Фото: Александр Зеленецкий. Барнаульские "моржи" проголосовали полуголым. Фото: Александр Зеленецкий. Барнаульские "моржи" проголосовали полуголым. Фото: Александр Зеленецкий. Барнаульские "моржи" проголосовали полуголым. Фото: Александр Зеленецкий. Барнаульские "моржи" проголосовали полуголым. Фото: Александр Зеленецкий. Барнаульские "моржи" проголосовали полуголым. Фото: Александр Зеленецкий.

Местом проведения зрелищного представления "Белых медведей" стала барнаульская школа №113. Как рассказал Александр Зеленецкий, встретили их здесь не очень радушно. Проголосовать смогли только трое "моржей". Всех остальных попросили не создавать толпу на участке. Это требование распространялось и на собравшихся журналистов.

Более радушная атмосфера, по словам Зеленецкого, была на участке, располагающемся неподалеку — в школе №107. Здесь проголосовал сам главный "морж" Алтайского края.

После он и его сподвижники отправились на озеро Пионерское, где "Белые медведи" провели специальный "президентский заплыв". К этому времени для моржей уже была натоплена баня.

Александр Зеленецкий,

руководитель "Федерации закаливания и спортивного зимнего плавания Алтайского края "Белые медведи"":

— Я всегда мечтал, чтобы у нас была возможность проголосовать прямо у проруби. Здесь же можно установить урну. Это было бы вообще идеально.

Напомним, впервые подобную акцию "моржи" провели 10 лет назад, в марте 2008 года, также на выборах президента России. На избирательном участке тогда весьма удивились необычному внешнему виду голосующих, но в законном праве проголосовать не отказали.