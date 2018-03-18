100-процентную явку показали на выборах президента РФ 10 сел Чукотки и Камчатки

Жители шести сел на Камчатке в полном составе пришли на избирательные участки проголосовать на президентских выборах, заявила "Интерфаксу" председатель избиркома Камчатского края Инга Иринина.
Явку в 100% показали села на севере Камчатки — Парень, Таловка, Оклан, Ковран, Воямполка и Лесная.
На Чукотке к 15:00 по местному времени проголосовать пришли 22 тыс. 553 человека (67,4 % от общего числа). "Явка составила 100% в четырех селах Чукотского автономного округа — Краснено, Хатырка, Ванкарем и Биллингс",— сказал представитель окружного избиркома.
В Москве самовыдвиженец Владимир Путин (действующий глава государства) уже сделал свой выбор президента РФ.
В выборах президента участвуют: Сергей Бабурин ("Общероссийский гражданский союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").
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