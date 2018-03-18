В одном из алтайских городов КОИБы не распознали избирательные бюллетени на президентских выборах

По его словам, ситуация произошла 17 марта во время тестирования работы КОИБов, сообщает "Интерфакс".

В Рубцовске аппарат отказался принимать бюллетени из-за одной цифры, которую он не смог распознать, так как она была напечатана иначе. Чтобы исключить возможность повторения ситуации, печать поменяли, а также перераспределили бюллетени с других участков. Работа возобновлена.

Также руководитель информцентра крайизбиркома сообщил, что 18 марта при открытии одного из избирательных участков в регионе выявили, что на одном из КОИБов было установлено некорректное время. В связи с необходимостью технической коррекции работа КОИБа была задержана на 20 минут.

"Все это время голосование избирателей осуществлялось в избирательную урну. Затем она была опечатана, а бюллетени были отправлены в КОИБ после возобновления его работы", - подчеркнул руководитель центра.