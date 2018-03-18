В одном из алтайских городов КОИБы не распознали избирательные бюллетени на президентских выборах

В Рубцовске (Алтайский край) в оперативном режиме пришлось перераспределять избирательные бюллетени, которые не смог распознать комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), сообщил руководитель информационного центра избирательной комиссии Алтайского края Юрий Сидоров.
По его словам, ситуация произошла 17 марта во время тестирования работы КОИБов, сообщает "Интерфакс".
В Рубцовске аппарат отказался принимать бюллетени из-за одной цифры, которую он не смог распознать, так как она была напечатана иначе. Чтобы исключить возможность повторения ситуации, печать поменяли, а также перераспределили бюллетени с других участков. Работа возобновлена.
Также руководитель информцентра крайизбиркома сообщил, что 18 марта при открытии одного из избирательных участков в регионе выявили, что на одном из КОИБов было установлено некорректное время. В связи с необходимостью технической коррекции работа КОИБа была задержана на 20 минут.
"Все это время голосование избирателей осуществлялось в избирательную урну. Затем она была опечатана, а бюллетени были отправлены в КОИБ после возобновления его работы", - подчеркнул руководитель центра.
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