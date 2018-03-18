Мэр Барнаула Дугин рассказал, где поставил галочку в бюллетене

Сергей Дугин пришел на участок в лицей №86 в центре Барнаула. Сначала он проголосовал на президентских выборах, а потом выбрал шесть территорий для благоустройства.

Журналистам издания Полисиб.ру он рассказал, что одним из шести объектов, за которые он проголосовал, стал Нагорный парк. "Это такое притягательное место, которое нам хочется довести до логического завершения", — объяснил мэр.

Также Дугин заявил, что голосование 18 марта — "наш гражданский долг".

Сергей Дугин,

мэр Барнаула:

— Немаловажно то, что выборы проходят в день воссоединения Крыма с Россией. Выборы президента призваны еще раз показать нашу целостность. Еще раз призываю всех горожан прийти и отдать свой голос за достойного кандидата.

Напомним, что по данным на 10:00 в Барнауле в среднем по городу явка составила 7,84%. Наиболее активно голосуют в Ленинском районе (8,93%), хуже всего — в Железнодорожном (6,8%).