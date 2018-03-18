Глава ЦИК призвала россиян не бояться высказывать свое мнение на президентских выборах

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова призвала россиян не бояться высказывать свое мнение на выборах президента РФ 18 марта.
Центризбирком России будет бороться с попытками региональных властей любого уровня оказывать давление на избирателей, заявила Памфилова телеканалу "Россия 1".
"Люди, дорогие граждане, никого не бойтесь. Просто хочу сказать: у вас, согласно Конституции, свобода волеизъявления. Не верьте всякого рода мелким нашим чиновникам, которые пытаются ради собственных интересов достичь каких-то показателей. У нас сейчас есть все возможности проанализировать ситуацию, вовремя выявить слабые точки и долбануть по ним так, чтобы мало никому не показалось", — подчеркнула она.
Глава ЦИК призвала избирателей также не бояться административного давления и сообщать о нарушениях. "Тайну голосования мы гарантируем. Не бойтесь и нам давать сигналы, сообщать нам о горе-руководителях. Мы тут же отреагируем — немедленно все материалы будут отправлены генеральному прокурору. Если от губернатора идет (давление), значит, губернатор будет наказан", — заверила Памфилова, пишет bfm.ru.
18 марта Алла Памфилова открыла президентские выборы.
«На участках первые избиратели. Просто очередь стоит!»: Элла Памфилова открыла президентские выборы в России pic.twitter.com/EkVtGxdpbC— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 17 марта 2018 г.
Ранее глава ЦИК рассказала, при каких условиях отменят итоги голосования выборов в президенты. Результаты президентских выборов могут быть аннулированы, если уже после голосования у кого-то из кандидатов обнаружатся незакрытые банковские счета за границей.
18 марта в России проходят выборы президента РФ.
Кандидатами на пост президента выступают Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Григорий Явлинский ("Яблоко") и Борис Титов ("Партия Роста").
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