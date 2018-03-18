Глава ЦИК призвала россиян не бояться высказывать свое мнение на президентских выборах

Центризбирком России будет бороться с попытками региональных властей любого уровня оказывать давление на избирателей, заявила Памфилова телеканалу "Россия 1".

"Люди, дорогие граждане, никого не бойтесь. Просто хочу сказать: у вас, согласно Конституции, свобода волеизъявления. Не верьте всякого рода мелким нашим чиновникам, которые пытаются ради собственных интересов достичь каких-то показателей. У нас сейчас есть все возможности проанализировать ситуацию, вовремя выявить слабые точки и долбануть по ним так, чтобы мало никому не показалось", — подчеркнула она.

Глава ЦИК призвала избирателей также не бояться административного давления и сообщать о нарушениях. "Тайну голосования мы гарантируем. Не бойтесь и нам давать сигналы, сообщать нам о горе-руководителях. Мы тут же отреагируем — немедленно все материалы будут отправлены генеральному прокурору. Если от губернатора идет (давление), значит, губернатор будет наказан", — заверила Памфилова, пишет bfm.ru.

18 марта Алла Памфилова открыла президентские выборы.

«На участках первые избиратели. Просто очередь стоит!»: Элла Памфилова открыла президентские выборы в России pic.twitter.com/EkVtGxdpbC — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 17 марта 2018 г.

Ранее глава ЦИК рассказала, при каких условиях отменят итоги голосования выборов в президенты. Результаты президентских выборов могут быть аннулированы, если уже после голосования у кого-то из кандидатов обнаружатся незакрытые банковские счета за границей.

18 марта в России проходят выборы президента РФ.

Кандидатами на пост президента выступают Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Григорий Явлинский ("Яблоко") и Борис Титов ("Партия Роста").