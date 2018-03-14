Глава ЦИК рассказала, при каких условиях отменят итоги голосования выборов в президенты

Но пока снимать их с гонки у Центризбиркома нет никаких оснований — "что бы сейчас ни вскрылось", пояснила председатель ЦИК в эфире "Эха Москвы".

Российский закон "О выборах президента" запрещает отменять регистрацию кандидатов менее чем за восемь дней до голосования, и срок для того, чтобы это могло быть сделано по заявлению Центризбиркома или кого-то из конкурентов, уже миновал.

"Гипотетически представим себе, что на выборах президента побеждает какой-то человек, у которого вдруг неожиданно, или же после 10 марта, или же после победы вскрываются <...> в ряде стран какие-то счета незакрытые. Это основание выборы отменить, признать недействительными", — приводит слова Памфиловой РБК.

По сути дела, пояснила она, важно наличие или отсутствие счетов в иностранных банков только у одного кандидата — того, который одержит победу по итогам голосования. Банковские счета у проигравших никакого значения для итогов голосования не имеют, пишет polit.ru.

Ранее зампред Центризбиркома Николай Булаев 7 марта заявил, что у ЦИКа нет "никаких правовых оснований для того, чтобы рассматривать или обсуждать вопрос о снятии кандидата или об отмене регистрации" — применительно к кандидату от КПРФ Павлу Грудинину. Проблема возникла из-за того, что в декабре он "был не до конца достоверен" при подаче документов на регистрацию — умолчал о 13 незакрытых счетах в швейцарских банках, где лежало в общей сложности 55 млн рублей.

Справка

Выборы президента пройдут 18 марта. Кандидатами на пост президента выступают Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Григорий Явлинский ("Яблоко") и Борис Титов ("Партия Роста").