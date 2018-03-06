ЦИК нашел у Грудинина "золото партии" в швейцарском банке. Комментарий кандидата

Вчера, 19:15.
Политика

Центризбирком нашел у кандидата в президенты РФ Павла Грудинина незакрытые иностранные счета. Швейцария по запросу ФНС сообщила, что у Грудинина по состоянию на конец 2017 года было 13 счетов в швейцарском банке, сообщил редакции РИА Новости член ЦИК РФ Александр Кинев.

Павел Грудинин.
Павел Грудинин. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

Александр Кинев,
член ЦИК:

— Был сделан соответствующий запрос, в ответ на который швейцарские коллеги сообщили нам, что у Павла Николаевича Грудинина, помимо двух счетов, о которых мы уже упомянули, в том числе на информационном плакате, еще 11 счетов. Таким образом, по состоянию на 31 декабря 2017 года в соответствии с той информацией, которую дала налоговая служба Швейцарии, было 13 счетов в швейцарском банке.

Среди счетов — обезличенные металлические, на которых находится золото, добавил Кинев, пишет bfm.ru.

Кандидат в президенты России Павел Грудинин прокомментировал на своей странице в Facebook информацию о том, что у него на счетах в швейцарском банке лежит $1 млн, назвав ее информационным вбросом, пишет РБК.

Павел Грудинин,
кандидат в президенты:

— Сегодня произошел очередной информационный вброс в федеральные СМИ о моих счетах и чуть ли не о золоте партии, которое я храню в швейцарском банке! А вам не кажется, что открыть в одном банке 11 или 13 счетов по меньшей мере странно?! Не удивлюсь, если завтра они расскажут о том, что на моей даче обнаружили Янтарную комнату и библиотеку Ивана Грозного!

Центризбирком 7 марта на заседании обсудит вопрос о ситуации с незакрытыми счетами Грудинина.

Справка

Выборы президента пройдут 18 марта. Кандидатами на пост президента выступают Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Григорий Явлинский ("Яблоко") и Борис Титов ("Партия Роста").

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров