ЦИК нашел у Грудинина "золото партии" в швейцарском банке. Комментарий кандидата

Центризбирком нашел у кандидата в президенты РФ Павла Грудинина незакрытые иностранные счета. Швейцария по запросу ФНС сообщила, что у Грудинина по состоянию на конец 2017 года было 13 счетов в швейцарском банке, сообщил редакции РИА Новости член ЦИК РФ Александр Кинев.
Александр Кинев,
член ЦИК:
— Был сделан соответствующий запрос, в ответ на который швейцарские коллеги сообщили нам, что у Павла Николаевича Грудинина, помимо двух счетов, о которых мы уже упомянули, в том числе на информационном плакате, еще 11 счетов. Таким образом, по состоянию на 31 декабря 2017 года в соответствии с той информацией, которую дала налоговая служба Швейцарии, было 13 счетов в швейцарском банке.
Среди счетов — обезличенные металлические, на которых находится золото, добавил Кинев, пишет bfm.ru.
Кандидат в президенты России Павел Грудинин прокомментировал на своей странице в Facebook информацию о том, что у него на счетах в швейцарском банке лежит $1 млн, назвав ее информационным вбросом, пишет РБК.
Павел Грудинин,
кандидат в президенты:
— Сегодня произошел очередной информационный вброс в федеральные СМИ о моих счетах и чуть ли не о золоте партии, которое я храню в швейцарском банке! А вам не кажется, что открыть в одном банке 11 или 13 счетов по меньшей мере странно?! Не удивлюсь, если завтра они расскажут о том, что на моей даче обнаружили Янтарную комнату и библиотеку Ивана Грозного!
Центризбирком 7 марта на заседании обсудит вопрос о ситуации с незакрытыми счетами Грудинина.
Справка
Выборы президента пройдут 18 марта. Кандидатами на пост президента выступают Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Григорий Явлинский ("Яблоко") и Борис Титов ("Партия Роста").
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