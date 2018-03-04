Собчак предложила конкурентам использовать выборы для выявления лидера либеральной оппозиции

Руководить этой коалицией, по мнению Собчак, должен тот, кто наберет больше голосов, пишет polit.ru.

"В этих выборах участвуют Явлинский и Титов — хорошее предложение было бы внутри этих выборов сделать праймериз для либеральных кандидатов. Давайте сделаем таким образом: пусть победит сильнейший. Кто наберет больше процентов на этих выборах, тот и возглавит общую либеральную коалицию" — заявила Собчак на встрече со сторонниками в Самаре (цитата "Интерфакса").

Справка

Выборы президента пройдут 18 марта. Кандидатами на пост президента выступают Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Григорий Явлинский ("Яблоко") и Борис Титов ("Партия Роста").