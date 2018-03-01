В ответ на мат: Собчак облила Жириновского водой на президентских дебатах

Инцидент между политиками произошел во время выступления кандидата в президенты России Сергея Бабурина. Владимир Жириновский вмешался в него, Ксения Собчак призвала лидера ЛДПР к спокойствию. На это Жириновский потребовал, чтобы ведущий заставил Собчак замолчать, и в довольно долгой череде бранных слов назвал ее в том числе дурой. "Вы правда считаете, что мужчина может так разговаривать с женщиной?" — ответила Собчак.

Чтобы прервать поток оскорблений, Собчак вылила на противника стакан воды, отметив, что пользуется методами самого Владимира Вольфовича. В ответ на это Жириновский еще больше разругался, назвал Собчак "черной грязью, отвратительной бабой", "****** последней". Успокоить кандидата в президенты попытался и Владимир Соловьев, но в итоге Жириновский успокоился сам.

Трансляция дебатов велась в прямом эфире на Дальний Восток, но после инцидента ее прервали и перенесли на час, пишет Медуза. Сейчас ролик доступен на ютьюбе.

После инцицента штабы политиков заявили о своих позициях.

в штабе Собчак готовятся подать в суд на Жириновского. "Наши юристы рассматривают возможность, чтобы подать действенную и работающую жалобу, а не просто посотрясать воздух. Сейчас я не могу назвать точные формулировки иска, мы рассмотрим их вместе с юристами", — заявила "Ридусу" Ксения Чудинова, пресс-секретарь Собчак.

В штабе Жириновского увидели в происшествии "исторический плагиат" — в 1995 году лидер ЛДПР сам плескал соком в оппонента, Бориса Немуова в прямом эфире. И назвали инцидент "отвратительной провокацией": Ксения Собчак "без каких бы то ни было оснований начала свое первое выступление с того, что обозвала Владимира Жириновского "клоуном", цитирует РИА Новости.