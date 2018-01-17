Путин отправит на дебаты доверенных лиц

Президент РФ Владимир Путин не будет участвовать в предвыборных дебатах и доверит это своим доверенным лицам, рассказали в предвыборном штабе действующего главы государства.
Основная функция доверенных лиц, как рассказал источник в штабе "Коммерсанту", заключается в агитации за своего кандидата. На предстоящей встрече, места и время которой еще не определены, Путин поставит им задачи на период предвыборной кампании и попросит принять участие в общественных дебатах, пишет ura.ru.
Как рассказал изданию пресс-секретарь штаба Андрей Кондрашов, дата встречи будет определена исходя из графика Владимира Путина и после регистрации всех доверенных лиц. Пока Центризбирком зарегистрировал 259 из 600 возможных, пишет "Национальная служба новостей".
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