Путин отправит на дебаты доверенных лиц

Основная функция доверенных лиц, как рассказал источник в штабе "Коммерсанту", заключается в агитации за своего кандидата. На предстоящей встрече, места и время которой еще не определены, Путин поставит им задачи на период предвыборной кампании и попросит принять участие в общественных дебатах, пишет ura.ru.

Как рассказал изданию пресс-секретарь штаба Андрей Кондрашов, дата встречи будет определена исходя из графика Владимира Путина и после регистрации всех доверенных лиц. Пока Центризбирком зарегистрировал 259 из 600 возможных, пишет "Национальная служба новостей".