Предвыборный скандал: в Кургане аннулированы подписи работников режимных заводов в поддержку Путина

Подписи собраны на двух режимных заводах Курганской области, пишет "Коммерсантъ".

Руководство заводов "без консультаций с штабом, его региональным отделением грубо нарушило законодательство и провело сбор подписей на предприятии в рабочее время", заявил пресс-секретарь штаба Андрей Кондрашов.

Региональные власти, по его словам, были не в курсе происходящего.

Об инциденте стало известно благодаря жалобе в ЦИК от курганского отделения КПРФ на нарушение закона "О выборах президента". "Допущенные нарушения выборного законодательства дискредитируют избирательную кампанию по выборам президента РФ и ставят под сомнение легитимность ее будущих результатов",— говорится в документе.

В жалобе указывалось, что 11 января в рабочее время на ОАО "Курганмашзавод" администрация предписала работникам цеха №120 принести документы, удостоверяющие личность. На следующий день был запланирован сбор подписей работников прессово-сборочного завода, входящего "Курганмашзавод". Это подтвердили сотрудники отдела кадров предприятия. Также 11 января в рабочее время сбор подписей в поддержку Путина прошел и в ООО "Курганхиммаш", пишут "Ведомости".

Факт

Ранее в штабе Путина заявили о более чем двукратном запасе подписей. При необходимых для самовыдвижения 300 000 действительных подписях, штаб собрал 700 000.