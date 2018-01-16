Предвыборный скандал: в Кургане аннулированы подписи работников режимных заводов в поддержку Путина

Избирательный штаб Владимира Путина аннулировал подписи в его поддержку на президентских выборах.
Подписи собраны на двух режимных заводах Курганской области, пишет "Коммерсантъ".
Руководство заводов "без консультаций с штабом, его региональным отделением грубо нарушило законодательство и провело сбор подписей на предприятии в рабочее время", заявил пресс-секретарь штаба Андрей Кондрашов.
Региональные власти, по его словам, были не в курсе происходящего.
Об инциденте стало известно благодаря жалобе в ЦИК от курганского отделения КПРФ на нарушение закона "О выборах президента". "Допущенные нарушения выборного законодательства дискредитируют избирательную кампанию по выборам президента РФ и ставят под сомнение легитимность ее будущих результатов",— говорится в документе.
В жалобе указывалось, что 11 января в рабочее время на ОАО "Курганмашзавод" администрация предписала работникам цеха №120 принести документы, удостоверяющие личность. На следующий день был запланирован сбор подписей работников прессово-сборочного завода, входящего "Курганмашзавод". Это подтвердили сотрудники отдела кадров предприятия. Также 11 января в рабочее время сбор подписей в поддержку Путина прошел и в ООО "Курганхиммаш", пишут "Ведомости".
Факт
Ранее в штабе Путина заявили о более чем двукратном запасе подписей. При необходимых для самовыдвижения 300 000 действительных подписях, штаб собрал 700 000.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.