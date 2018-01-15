Избирательный штаб Путина решил собрать 700 тысяч подписей

Избирательный штаб Владимира Путина отпечатает еще 20 тысяч подписных листов на 200 тысяч подписей, сообщает РИА Новости.
Штаб уже собрал более 538 тысяч подписей.
Для кандидата-самовыдвиженца, которым является действующий президент, по закону нужно собрать не менее 300 тысяч подписей граждан России.
"Сбор подписей по-прежнему продолжается в РФ, во всех 85 регионах работают 625 точек в 267 населенных пунктах, работают 2,5 тысячи человек из числа волонтеров, активистов ОНФ, молодежных организаций", — сообщил пресс-секретарь штаба Андрей Кондрашов, пишет polit.ru.
14 января в приемной "Единой России" в Барнауле собирали подписи за кандидата в президенты на выборах-2018 Владимира Путина. Как пишут в соцсетях очевидцы, собралась большая очередь из желающих подписаться за действующего главу государства.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.