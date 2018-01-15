Избирательный штаб Путина решил собрать 700 тысяч подписей

Штаб уже собрал более 538 тысяч подписей.

Для кандидата-самовыдвиженца, которым является действующий президент, по закону нужно собрать не менее 300 тысяч подписей граждан России.

"Сбор подписей по-прежнему продолжается в РФ, во всех 85 регионах работают 625 точек в 267 населенных пунктах, работают 2,5 тысячи человек из числа волонтеров, активистов ОНФ, молодежных организаций", — сообщил пресс-секретарь штаба Андрей Кондрашов, пишет polit.ru.

14 января в приемной "Единой России" в Барнауле собирали подписи за кандидата в президенты на выборах-2018 Владимира Путина. Как пишут в соцсетях очевидцы, собралась большая очередь из желающих подписаться за действующего главу государства.