Зюганов известил президента РФ о "шельмовании" образа Грудинина на телевидении

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов написал телеграмму президенту Владимиру Путину, председателю ЦИК Элле Памфиловой, руководителям Первого канала Константину Эрнсту и ВГТРК Олегу Добродееву, в которой содержится жалоба на методы освещения избирательной кампании кандидата в президенты Павла Грудинина, сообщает РБК.
"Мы надеялись, что в рамках кампании по выборам президента будут созданы условия для честной конкуренции программ и открытой дискуссии о будущем России. Полагали, что в этот раз увидим объективное освещение кампании на центральных телеканалах", — отмечает Зюганов в телеграмме.
По его словам, выпуски передач посвящены "дискуссиям вокруг того, как бороться с нашим кандидатом, какие ярлыки навешивать, как его шельмовать", что является "контрпропагандой против одного из ключевых кандидатов" и вообще недопустимо. Лидер КПРФ не назвал конкретные выпуски телепередач, которые вызвали его претензии, пишет polit.ru.
Пресс-секретарь штаба кандидата Александр Ющенко пояснил, что пока адресаты никак не отреагировали на жалобу.
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