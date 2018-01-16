Зюганов известил президента РФ о "шельмовании" образа Грудинина на телевидении

"Мы надеялись, что в рамках кампании по выборам президента будут созданы условия для честной конкуренции программ и открытой дискуссии о будущем России. Полагали, что в этот раз увидим объективное освещение кампании на центральных телеканалах", — отмечает Зюганов в телеграмме.

По его словам, выпуски передач посвящены "дискуссиям вокруг того, как бороться с нашим кандидатом, какие ярлыки навешивать, как его шельмовать", что является "контрпропагандой против одного из ключевых кандидатов" и вообще недопустимо. Лидер КПРФ не назвал конкретные выпуски телепередач, которые вызвали его претензии, пишет polit.ru.

Пресс-секретарь штаба кандидата Александр Ющенко пояснил, что пока адресаты никак не отреагировали на жалобу.