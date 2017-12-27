Лукашенко прокомментировал предстоящие выборы президента в России

Такое мнение он высказал на неформальной встрече президентов стран СНГ, прошедшей накануне в подмосковной резиденции Владимира Путина, сообщает БЕЛТА.

"Наша встреча носит политический оттенок в том смысле, что сердцевина наших объединений — и СНГ, и ЕАЭС, и Союзного государства — переживает такой ответственный период. Политический оттенок связан с тем, что в этой сердцевине — в России — президентские выборы. Это, как и в наших государствах, — обострение политической борьбы, что, наверное, естественно. Мы абсолютно уверены, что политическая борьба не будет острой и драматичной, как когда-то было в российской истории", — сказал Лукашенко.

При этом он выразил убеждение, что российский народ сделает правильный выбор.

Президентские выборы в РФ состоятся 18 марта 2018 года. 26 декабря инициативная группа на официальном собрании выдвинула действующего президента Владимира Путина кандидатом на эти выборы, пишет "Росбалт".

Центризбирком России разрешил участвовать в президентских выборах телеведущей Ксении Собчак. Баллотироваться в президенты будут также лидер ЛДПР Владимир Жириновский, директор "Совхоза имени Ленина" Павел Грудинин (от КПРФ), бизнес-омбудсмен Борис Титов (от "Партии роста") и лидер "Яблока" Григорий Явлинский.

Побороться за пост главы государства планировал также оппозиционный политик Алексей Навальный, однако 25 декабря комиссия отказала ему в регистрации в связи с отсутствием пассивного избирательного права из-за судимости.