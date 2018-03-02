Жириновский и Собчак снова устроили перепалку на дебатах

Между кандидатами на выборах президента РФ Владимиром Жириновским и Ксенией Собчак в ходе дебатов произошел новый конфликт. На этот раз он был связан с обсуждением родственников.
Во время дебатов в эфире канала "Россия 24" Жириновский заявил, что, если бы СССР продолжал существовать, ни он сам, ни его сын Игорь Лебедев не добились успехов в жизни. "Ну если вы разрушили страну, это ведь вакансии. Заходи, бери все, что хочешь", — сказал глава ЛДПР.
Собчак в свою очередь упрекнула Жириновского в помощи его сыну, который работает зампредседателем Госдумы, в продвижении по карьерной лестнице, пишут Известия.
На это политик едко заметил: "А вам что, не ваш покойный папа дорогу открыл, что ли, а?" Но Собчак сказала, что занимается журналистикой и получает деньги за свою работу.
Ранее altapress.ru писал, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский в грубой форме обругал и попросил заткнуться Ксению Собчак во время записи предвыборных дебатов. В ответ Собчак плеснула в лицо разгоряченного кандидата водой.
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